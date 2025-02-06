我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大谷翻譯水原一平侵占案 獲輕判關57個月

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

駐舊金山台北經濟文化辦事處新址舉辦僑界新春團拜會

記者李怡╱舊金山即時報導
出席團拜會的民眾與經文處代表合影。（記者李怡╱攝影）
出席團拜會的民眾與經文處代表合影。（記者李怡╱攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處日在其全新落成的辦事處舉行新春團拜茶會，吸引諸多金山灣區僑胞與社區領袖出席，共同慶祝農曆新年。

經文處新址設計現代化且充滿中華文化元素，為此次活動增添了濃厚的節日氣氛。場地內布置以紅色為主題，春聯、福字以及其他傳統新年裝飾點綴其中，展現出節慶的喜慶與文化傳承。

活動當天，僑界鼓舞健身團的表演以雄壯激昂的鼓聲拉開序幕，贏得現場熱烈掌聲。來賓們在享用傳統年節美食的同時，也透過多媒體簡報，回顧過去一年的僑界成果與展望未來。場地還設置了龍與虎的主題拍照裝置，象徵新年的祥瑞。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，新址的落成為僑界提供了一個更便利與現代化的交流平台，也期待能藉此加強僑胞間的凝聚力。

現場出席人員互道新春祝福並表示：「這樣的活動不僅是文化的傳承，更是增進彼此情誼的重要機會。」

新春團拜已成為金山僑界的年度傳統活動，象徵著團結與對新年的美好期待。今年活動的成功舉辦，標誌著駐舊金山台北經濟文化辦事處的新址正式成為僑胞交流與合作的新據點。

據悉新址開幕儀式將於本月27日舉行，並向媒體開放參觀。

經文處成員向到訪民眾拜年。（記者李怡╱攝影）
經文處成員向到訪民眾拜年。（記者李怡╱攝影）
出席團拜會的社區領袖們。（記者李怡╱攝影）
出席團拜會的社區領袖們。（記者李怡╱攝影）
團拜會現場精彩的文藝表演。（記者李怡╱攝影）
團拜會現場精彩的文藝表演。（記者李怡╱攝影）
經文處領導向到訪民眾拜年。（記者李怡╱攝影）
經文處領導向到訪民眾拜年。（記者李怡╱攝影）

舊金山 灣區

上一則

迪士尼推出「LA 堅強」恤衫

延伸閱讀

表彰全壘打王 金山宣布2/5定為「邦茲日」

表彰全壘打王 金山宣布2/5定為「邦茲日」
金山市府慶農曆新年 羅偉用中文拜年 承諾續推多元文化

金山市府慶農曆新年 羅偉用中文拜年 承諾續推多元文化
舊金山民眾上街 控科技巨頭壟斷、川普政府打壓移民

舊金山民眾上街 控科技巨頭壟斷、川普政府打壓移民
舊金山市民控訴科技巨頭壟斷與移民政策不公

舊金山市民控訴科技巨頭壟斷與移民政策不公
灣區僑界新春團拜 喜迎金蛇年

灣區僑界新春團拜 喜迎金蛇年

熱門新聞

22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

2025-02-04 14:33
周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

2025-02-01 01:20
舊金山田德隆的一片區域是加州最 「社會脆弱 」的地區之一。（電視新聞截圖）

加州若發生天災 田德隆最危險

2025-02-04 01:20
兒子滑板車被搶，父親博納爾試圖要回，不幸被未成年搶劫者開槍打死。（取自GoFundMe網站）

兒滑板車被搶 父親當面對質未成年劫匪 被尾隨開槍打死

2025-01-31 20:15
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
「不公開上市」漸流行恐影響房市。（Pexels)

「不公開上市」漸流行 讓房市賣家試水溫

2025-02-06 13:22

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看