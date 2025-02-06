駐舊金山台北經濟文化辦事處新址舉辦僑界新春團拜會

出席團拜會的民眾與經文處代表合影。（記者李怡╱攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處日在其全新落成的辦事處舉行新春團拜茶會，吸引諸多金山灣區 僑胞與社區領袖出席，共同慶祝農曆新年。

經文處新址設計現代化且充滿中華文化元素，為此次活動增添了濃厚的節日氣氛。場地內布置以紅色為主題，春聯、福字以及其他傳統新年裝飾點綴其中，展現出節慶的喜慶與文化傳承。

活動當天，僑界鼓舞健身團的表演以雄壯激昂的鼓聲拉開序幕，贏得現場熱烈掌聲。來賓們在享用傳統年節美食的同時，也透過多媒體簡報，回顧過去一年的僑界成果與展望未來。場地還設置了龍與虎的主題拍照裝置，象徵新年的祥瑞。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，新址的落成為僑界提供了一個更便利與現代化的交流平台，也期待能藉此加強僑胞間的凝聚力。

現場出席人員互道新春祝福並表示：「這樣的活動不僅是文化的傳承，更是增進彼此情誼的重要機會。」

新春團拜已成為金山僑界的年度傳統活動，象徵著團結與對新年的美好期待。今年活動的成功舉辦，標誌著駐舊金山台北經濟文化辦事處的新址正式成為僑胞交流與合作的新據點。