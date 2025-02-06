迪士尼推出「LA 堅強」恤衫

兩款迪士尼「LA 堅強」恤衫均已在迪士尼網店上線，售價30元一件。 （取自迪士尼網站）

迪士尼 公司日前發布聲明，在毀滅性的野火仍在持續影響洛杉磯 之時，迪士尼特別推出了新款恤衫來支持受到火災影響的人群。並稱這不僅是一件恤衫，更想通過特別的設計來提醒大家即使在最黑暗的時刻，社區也可以團結起來一起重建家園。

迪士尼消費產品總裁菲利帕托斯（Tasia Filippatos)表示：「見證洛杉磯野火的災難令人心碎，特別是在知道我們有這麼多同事和他們的家人就住在這裡的的情況下。迪士尼『LA 堅強』恤衫代表了我們對社區的支持，也是一個強有力的提示——我們在一起就有力量來重建家園和癒合傷口。』

據悉，到2025年12月31日為止，每賣出一件迪士尼「LA 堅強」恤衫，迪士尼就會給美國紅十字會捐贈25美元。這些捐款將被用來幫助在今年野火中受到影響的居民，提供目前和今後幾個月急需的食品、帳篷、情感支持以及恢復援助。

聲明還稱迪士尼公司深深植根於洛杉磯社區，這讓野火造成的損害尤其令人心碎。「LA 堅強」的設計靈感來自於公司員工回饋社區和支援災民的願望。設計採用了極簡主義風格但意味深長：經典的米奇圖案搭配醒目直接的「LA 堅強」字樣，有黑白兩款，「致敬洛杉磯社區的韌性——它的力量、精神和最終從逆境中站起來的能力。」

目前這兩款恤衫均已在迪士尼網店上線，售價30美元一件。