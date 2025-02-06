喜福居歡慶55周年 捐十桌酒席給El Camino Health

矽谷灣區知名老字號餐廳喜福居（Chef Chu's）2月2日舉辦55周年紀念晚宴，並捐贈十桌酒席給El Camino Health旗下華人健康促進計畫（CHI）。（受訪者提供）

矽谷 灣區知名老字號餐廳喜福居（Chef Chu's）2月2日舉辦55周年紀念晚宴，並捐贈十桌酒席給El Camino Health旗下華人 健康促進計畫（CHI），喜福居創辦人朱鎮中夫婦及El Camino Health基金會主席及計畫旗下工作人員、多位醫師到場，共同歡慶感恩餐會。

位於洛斯阿圖（Los Altos）的喜福居餐廳一直以來頗具盛名，也是最早打入美國主流市場的中餐廳。朱鎮中出生於四川、成長於台灣，1970年創立喜福居餐廳，他在55周年晚宴時又再次講了他創業前向當時還在念大學一年級的女友霍璐德說，他要開一間全美大城市各個街角都有喜福居的連鎖餐館，並說，「我有一個夢想（I have a dream），希望妳能幫我」，然後就向她求婚了。

這段話說完，全場掌聲如雷，霍璐德也露出滿意的微笑。55年來，喜福居從最初的小型外賣櫃台，到如今成為矽谷的地標，喜福居不僅是中餐廳的典範，更成為文化交流的重要窗口。1987年，朱鎮中受邀訪問白宮，並被雷根總統讚譽為「美國最好的中餐廚師」。他的客人名單中更是群星閃耀，包括蘋果創辦人喬布斯和臉書創辦人查課柏格等矽谷名流。

朱鎮中一家也是華人移民家庭在美國圓夢的最佳典範，他的小兒子朱浩偉（Jon M. Chu）更在好萊塢大放異彩，以電影「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）享譽國際，向世界展現華人故事的魅力。

El Camino Health華人健康促進計畫表示，朱鎮中不僅打造了中餐廳的傳奇，同時更熱心公益，多年來持續為社區提供捐贈和援助。在新冠疫情期間，喜福居為地方醫院、無家可歸者及長者送出超過 2000份免費餐點。他的慈善行動，彰顯了中華傳統文化「取之社會，用之社會」的精神。

在此之前，華人健康促進計畫曾與朱鎮中合作過，提供華人癌症 患者飲食建議，並舉辦多次相關的聚會。朱鎮中以經濟實惠的熬湯食譜，提出健康又營養的湯品料理法。

朱鎮中在55周年晚宴上捐贈十桌酒席給華人健康促進計畫，並為了晚宴親自設計菜單，菜單內容有「哈哈生財」、「雙龍海中寶」、「砂鍋三杯牛柳」、「甜心養生茶」等，都是他親手寫下的菜單。