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東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

記者徐蓓蓓/庫比蒂諾即時報導
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來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

南加的托倫斯縣因日裔美國人眾多，日本店鋪和餐館眾多，常常被稱為「日本在海外的第48個縣。」而近年來北加灣區亞洲文化流行，日系店鋪超市等愈開愈多，大有趕超之勢。近日又有一家東岸知名熱門的日系超市租下庫比蒂諾逾兩萬平方呎的店面，打算開出在西岸的第一店，引起許多日本迷的關注。

這家叫做Hashi Market的商家自稱是「北美第一家鮮食超市和迷你百貨店，並提供餐飲服務。」現有的三家店鋪都在紐約。Hashi Market在庫比蒂諾租下的店面是原來Stevens Creek Boulevard和South De Anza Boulevard之間Sprouts有機超市的店面。Sprouts超市之前在此地運營了7年之久。

近年來灣區的日系餐飲和超市越來越多，每次新開一家都引爆一輪消費熱潮。除去原來日本城的Nijiya 超市、聖荷西的Mitsuwa 超市一到週末就人頭攢動，餐飲區一座難求外。佛利蒙市新近開出的Osaka超市，聖馬刁市新開的Suruki 超市也是非常火爆。

相比之下，來自紐約曼哈頓的 Hashi Market 在經營理念和商業定位方面更具現代都市感，令人期待。

居住在南灣的陳先生，疫情前從南加搬到北加州灣區。剛來的時候，他非常懷念當時托倫斯縣規模堪比沃爾瑪的大型日系超市，尤其是懷念只有那裡才有得賣的日系湯種麵包。他特意到灣區的日系超市尋找，結果發現無論是管理和售賣的商品都有差距。

不過令陳先生驚喜的是，近年來灣區的日系超市店鋪越開越多，質量也越來越高。他出差到南加想再尋訪記憶中的美味，發現托倫斯的日系超市反而關閉了超大的店面，搬到較小和偏遠的地方。

究其原因，陳先生認為日式餐飲和超市是植根於繁忙都市生活的商業模式。南加托倫斯一帶地域廣闊，人口分散，很難支撐起超大型的日系超市。而北加州灣區人口密集，尤其在南灣地區亞裔人口眾多，很大一部分都是繁忙的科技業工作者。日式餐飲和超市既符合他們的口味也契合他們的生活方式，因而流行起來並不奇怪。

灣區 南加 日本

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