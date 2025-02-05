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川普對中國產品征關稅 華埠商戶：緩慢漲價 減緩消費者的壓力

記者劉先進╱屋崙即時報導
川普針對中國出口商品征收關稅，預計會影響不少商品價格。（記者劉先進╱攝影）
川普針對中國出口商品征收關稅，預計會影響不少商品價格。（記者劉先進╱攝影）

總統川普關稅戰繼續打響。4日起，美國將對所有從中國進口的商品徵收10%的關稅。中國則作出反擊，從10日起對原油、農業機械和大排量汽車將徵收10%的關稅。記者連日來走訪屋崙華埠商戶發現，有的表示少部分商品漲價10%，有的表示雖然沒有升價，但擔心下一輪上漲，會引發通脹。「我們只能緩慢漲價，減緩消費者的壓力。」

對於川普加關稅導致的物價上漲，屋崙華埠商家幾乎是共識。華埠八街商戶阮女士經營的昌隆食品市場，經營各種雜貨，涵蓋生活方方面面，比如麵食、罐頭等等。她的貨物全部從批發商購買。而批發商的貨物購自中國、台灣、香港等地。阮女士回憶，八年前川普上台加關稅後，就有一波物價上漲潮，「雖然不記得漲幅，但拿貨的單價都要上漲一到三元。」

阮女士說，由於川普的關稅新政剛剛實施，目前批發貨物的價格還沒有波動。但預計下一波漲價潮很快到來，要看批發商如何應對。「關稅肯定會轉移到消費者身上，我們的物價也一定上漲。只是時間早晚問題。」她擔心，物價上漲後，民眾購物成本增加，薪水不可能跟得上通脹速度，只會降低平均每次的消費總額，商家生意還是會受到影響。

她說，提前囤貨的想法，對於超市來說不現實，沒有存放的倉庫和空間。

8街華埠另一家超市東主則表示，早在川普上台前，少部分從中國進口的物價已上漲，幅度為10%。涉及罐頭、調料等常見物品。

華埠中醫診所東主鄺先生表示，最近春節去購物，能明顯感覺物價有所上漲。不知是因為農曆新年還是因為東考慮增加關稅因素，而提前漲價，緩衝壓力。

鄺先生診所的藥材，從批發商拿貨，總供貨商還是中國大陸等區域。他表示，目前藥材還沒有見到漲價，但預計批發商會很快調價，還不知道幅度是多少。考慮到10%的關稅力度，他推測，自己出售藥材的漲價幅度，會低於10%。「我會緩慢、微小的漲價，每一樣漲價1到2元，讓顧客能接受。之前也和顧客有解釋過，他們也理解，這次和商戶沒關係，是關稅影響，沒有辦法。」

此前有很多報導說，為應對關稅壓力，一些供貨商在川普上台後就提前囤貨。對此，鄺先生表示，這對小商業非常不現實，「批發商也說要不要提前多買點，怎麼可能？我在哪裡存放？」

華埠永利國貨公司東主李先生的情況和上述商戶迥異。他認為，目前增加關稅影響不大。他的店鋪2003年9月開業，銷售特價電器、床上用品、日用百貨等。還承接修改服裝、窗簾布藝、設計和安裝。一開始顧客消費力巨大。但隨著網購盛行，銷售額也大受影響，「以前是一年賣出（進口來）的三五個貨櫃貨物，現在是五年賣不到一個貨櫃貨物。如今從中國進口的次數太少，好久沒去進貨，所以關稅影響少。」

李先生說，網購的影響非常實在。比如很多年輕人即使要賣過年使用的紅包利是封，也都在網絡購買，不一定選擇實體店。「影響我生意的，還有華埠治安和環境是否乾淨整潔。」

川普針對中國出口商品征收關稅，預計會影響不少商品價格。（記者劉先進╱攝影）
川普針對中國出口商品征收關稅，預計會影響不少商品價格。（記者劉先進╱攝影）

關稅 華埠 川普

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