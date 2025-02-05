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舊金山宣布2月5日這一天 屬於棒球全壘打王「巴里·邦茲」

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山將2月5日這一天宣布為「巴里·邦茲日。」（記者李怡╱攝影）
舊金山將2月5日這一天宣布為「巴里·邦茲日。」（記者李怡╱攝影）

舊金山將2月5日這一天定為棒球明星巴里·邦茲日「Barry Bonds Day。」

邦茲是舊金山巨人隊最強的棒球選手，曾一棒就把球打進舊金山灣。因他穿25 號球衣，舊金山市長羅偉決定，將這一天送給他。

如果你不知道邦茲，那你一定聽過「全壘打」這個詞。他就是全壘打的王者，在 2007 年打破紀錄，成為棒球史上最多全壘打的人，一共打了 762 支。邦茲單季最多全壘打73 支、14 次入選明星賽、7 次當選最有價值球員（MVP），史上最多，8 次獲得金手套獎（防守最強）、12 次銀棒獎（打擊最強）。這些紀錄，讓他在舊金山成為真正的英雄，2018 年，巨人隊直接把 25 號球衣「退休」，不讓別人再穿，就是為了向他致敬。

邦茲不止球打得好，還用自己的錢，幫助很多舊金山和灣區的年輕人，他的基金會捐了好幾百萬美元，給許多教育計畫，讓更多孩子有機會學習和成功。

市府官員表示，邦茲是舊金山的象徵，不只是因為他在球場上的成就，更因為他幫助了許多年輕人改變人生。

為了慶祝這一天，甲骨文球場（Oracle Park）5日晚會亮起橙色燈光，這是巨人隊的顏色，也是邦茲的榮耀時刻。可登錄sfgiants.com/2525 看更多資訊。

舊金山將2月5日這一天宣布為「巴里·邦茲日。」（記者李怡╱攝影）
舊金山將2月5日這一天宣布為「巴里·邦茲日。」（記者李怡╱攝影）
舊金山將2月5日這一天宣布為「巴里·邦茲日。」（記者李怡╱攝影）
舊金山將2月5日這一天宣布為「巴里·邦茲日。」（記者李怡╱攝影）

舊金山 灣區 退休

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