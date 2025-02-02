我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大強勢反擊川普關稅戰 超過5省「下架美國酒」

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 被趕出場

華裔作家Debbie Chinn蛇年新春回憶兒時農曆新年

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
Chinn的回憶錄記述了家族的移民歷史和自己伴隨家庭餐館成長的經歷。（受訪者提供）
Chinn的回憶錄記述了家族的移民歷史和自己伴隨家庭餐館成長的經歷。（受訪者提供）

灣區華裔

作家Debbie Chinn(陳黛比，音譯）蛇年春節之際回憶自己童年農曆新年的景象。

Chinn表示，農曆新年在自己小時候是家中的重要傳統。父母會在自家的麻將餐館（Mah Jong Restaurant)舉辦盛宴，並邀請特別來賓、各路名流和重要嘉賓來參加。

每年餐館只有兩晚會歇業，其中一天就是農曆除夕。這天被用來重新裝扮整個餐館，還要擺上供桌，搭好供娛樂和跳舞的幾個舞台。

一天之中會有各種新鮮的食材到貨，餐館停車場滿是卸貨的卡車，東西多到無法想像。宴會桌、乾淨桌布、中文條幅、大衣架、香菸、雪茄、酒杯、酒水和各種調酒器等。因為餐館的三個包間、兩個雞尾酒沙龍還有特別來賓的專門區域都有宴席，所以還有其他餐館幫忙運來他們的餐椅。

此外，本地其他餐館老闆還會派自己的員工過來幫忙送雞尾酒、跑堂和洗盤子，一直要忙整個通宵。廚師、服務生、經理和迎賓會開會討論上菜、入座以及12道菜的宴席菜單，其中包括一道200多人份的烤乳豬。

而歇業的另一晚就是農曆新年。餐館會全員上陣，拋光銀器玻璃杯、擦洗窗戶櫃檯、準備煙花，排練舞獅。Chinn在自己七年級的作文「我們的新年慶祝」裡，把這一切總結為一場沒有停頓、與時間賽跑的狂熱經歷。她寫道：「這一切結束後，你必須要回到家歇上幾天。」

Chinn是出生在紐約長島的第一代華裔。在其他小孩忙著留宿派對、夏令營和體育運動的年紀，她的童年大部分時間是在家裡的中餐館度過的。她說，自己三歲就開始賣香菸，六歲就開始坐在吧台的高凳子上給櫻桃和菠蘿片插上小紙傘。

餐館生意變得越來越好以後，又擴展成一個當時時興的波里尼西亞風的夜店。而她每周上完中學的課程之後晚上還要到餐館加入其他舞者去跳南島風情的草裙舞和戰舞。

Chinn回憶，父母為了融入美國社會，賣力工作、待人熱情、注重建立關係，支持社區組織，並且總是照顧他人。她認為這就是慈善的精神。而她自己在寫作之外也為公共事業奮鬥了30年，倡導平等和包容的精神。

Chinn小時候站在過年的供桌前。（受訪者提供）
Chinn小時候站在過年的供桌前。（受訪者提供）
Chinn小時候家中慶祝過年的場景。（受訪者提供）
Chinn小時候家中慶祝過年的場景。（受訪者提供）

華裔 長島 灣區

上一則

Walgreens承認防盜措施影響銷售，但堅持使用上鎖櫃檯

延伸閱讀

這款免持式LED放大鏡 老花族好幫手

這款免持式LED放大鏡 老花族好幫手
長島美甲車禍案 檢方追酒駕證據

長島美甲車禍案 檢方追酒駕證據
水管遇火爆裂因禍得福 整條街6民宅剩她家倖存

水管遇火爆裂因禍得福 整條街6民宅剩她家倖存
舊金山渡輪免費咖啡取消 改賣含酒精飲料

舊金山渡輪免費咖啡取消 改賣含酒精飲料
布特縣幼稚園槍擊案 重傷5歲男童雙腳回復知覺

布特縣幼稚園槍擊案 重傷5歲男童雙腳回復知覺

熱門新聞

Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

2025全美最佳炸雞就在灣區

2025-01-27 21:03
張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

2025-01-26 14:41
周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

2025-02-01 01:20
聊天機器人公司GameOn涉嫌詐欺，執行長華裔妻子瓦萊莉‧劉被拍到於2024年6月3日進入舊金山一家銀行。（舊金山聯邦地方法院提供）

聊天機器人GameOn執行長及華裔妻 涉詐騙投資人被控25罪

2025-01-29 17:11
數據顯示，灣區住有近50萬名無證移民，以聖塔克拉拉縣為最多。（美聯社）

灣區近50萬非法移民 面臨遞解出境命運

2025-01-28 01:19
聖荷西市長馬漢27日證實，聯邦移民局在當地採取了逮捕無證移民的行動。（電視新聞截圖）

威脅成真 ICE在聖荷西逮捕無證客

2025-01-28 01:20

超人氣

更多 >
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元
4天連摔3飛機後 美又爆「空中任務通知系統故障」前年釀1.1萬航班延誤

4天連摔3飛機後 美又爆「空中任務通知系統故障」前年釀1.1萬航班延誤
北美關稅戰開打 加拿大、墨西哥宣布對美實施報復關稅 2/4同步生效

北美關稅戰開打 加拿大、墨西哥宣布對美實施報復關稅 2/4同步生效
冬天要結束了嗎？土撥鼠「菲爾」預測結果揭曉

冬天要結束了嗎？土撥鼠「菲爾」預測結果揭曉