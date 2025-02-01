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「高速星巴克」終結 不消費不能蹭洗手間

記者龔玥╱聖荷西即時報導
星巴克終結「開放門店」政策。（記者龔玥/攝影）
星巴克終結「開放門店」政策。（記者龔玥/攝影）

咖啡連鎖巨頭星巴克（Starbucks）近日宣布多項業務調整，包括削減部分食品和飲料菜單、恢復店內自助調味吧、提供可重複使用的杯具，還終結「開放門店」政策，限制非消費者使用店內洗手間。這些政策代表星巴克正試圖回歸「社區咖啡館」的核心定位，而曾經被戲稱為「高速星巴克」（許多顧客僅將其作為臨時休息站、上廁所的去處）的現象，或許將成為歷史。

星巴克董事長兼首席執行官尼科爾（Brian Niccol）透過官網表示，公司將重新調整業務、品牌使命和行銷策略，回歸作為一家咖啡公司的核心定位，「我們不再依賴折扣吸引客流，而是更多地展示星巴克的實際價值。」

儘管星巴克尚未透露具體被削減的食品和飲料，但調整產品線反映出品牌對核心業務的重新關注。從今年1月27日起，美國星巴克門店將對堂食顧客提供玻璃杯或陶瓷馬克杯，取代一次性紙杯。同時糕點和麵包類食品將直接裝盤，而非使用紙袋，以減少一次性垃圾。

疫情而撤除的自助調味吧台也將在各門店重新開放，顧客可自由添加牛奶、糖等調味品。此外，星巴克標誌性的手寫姓名服務也將回歸，店員將使用馬克筆在杯子上手寫顧客姓名，以提升個性化體驗。星巴克已採購了20萬支馬克筆，確保這項傳統服務順利恢復。

星巴克調整免費續杯政策，今後在店內點單「for here」（堂食）模式的顧客，無論是否為會員，都可以免費續杯咖啡或茶，並可使用店內陶瓷杯或自帶環保杯。不過一些特殊飲品不適用於該政策，具體情況可諮詢店員。

作為改革措施的一部分，星巴克宣布取消2018年推出「開放門店」政策。根據新規定，顧客必須消費才能使用店內設施或洗手間。新政策還禁止店內乞討、歧視、騷擾行為以及外帶酒精、吸電子煙、吸毒等行為，若違反規定，門店有權要求顧客離開，必要時甚至會通知執法部門。

星巴克表示，新規優先考慮付費顧客的權益，並營造更安全的用餐環境。事實上星巴克「開放門店」政策近年來導致一系列安全問題，包括吸毒、破壞行為和員工受到威脅。2022年星巴克因安全隱患關閉了全美16家門店，其中洛杉磯和西雅圖各六家受到影響。

星巴克希望能找回以往的咖啡館氛圍，而新政策的推出正是這一戰略的一部分。隨著品牌的全面調整，星巴克希望在維護其核心價值的同時，吸引更多忠實顧客回歸店內消費。這一系列調整預計將在未來幾個月內全面實施，星巴克員工也將接受相關培訓，以確保新政策順利執行。

星巴克 咖啡 疫情

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