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兒滑板車被搶 父親當面對質未成年劫匪 被尾隨開槍打死

記者劉先進／屋崙即時報導
兒子滑板車被搶，父親博納爾試圖要回，不幸被未成年搶劫者開槍打死。（取自GoFundMe網站）
兒子滑板車被搶，父親博納爾試圖要回，不幸被未成年搶劫者開槍打死。（取自GoFundMe網站）

屋崙警局1月31日舉行記者會表示，去年12月26日三名未成年少年搶劫一名14歲男孩的滑板車，男孩父親博納爾（Ponciano "Chano" Tule Bernal）帶著兒子去當面對質，試圖要回滑板車，隨後少年劫匪尾隨，開槍將這位父親打死。目前警方已逮捕三個未成年嫌犯，11歲的少年因年齡問題未被指控犯任何罪行。

本報記者發現，受害者博納爾的兒子、九年級學生迪倫（Dylan）在GoFundMe（https://www.gofundme.com/f/ymjn3b-support-dylans-family-after-tragic-loss）上募款，截至1月31日發稿前，已籌款1萬3000多元。他詳細描述此次悲劇的事發經過。

2024年12月26日下午3時20分，迪倫騎著滑板車去屋崙第11街與Foothill路的一家Taco快餐車購物。路上三個少年試圖搶劫他的滑板車。他去附近的洗衣店找人幫忙，但沒人伸出援手。三人搶劫得手。迪倫在洗衣店等著搶劫者離開，才跑回家求助父親博納爾。

博納爾在回家路上發現搶劫者蹤跡，再回家接迪倫，並當面質問三人，為何搶劫。迪倫試圖讓父親就此放手，「但當我爸爸與他們對峙時，這些男孩卻當成威脅。我們走開，事情就這麼過去了。他們開始跟蹤我們。」

隨後，少年劫匪開始跟蹤這對父子，慘劇就此發生，劫匪開槍擊中博納爾的心臟。「我看到爸爸倒在家門前，被自己的血嗆得喘不過氣來，幾秒鐘後就死了。」迪倫說，希望大家能幫助他和只有8歲的妹妹，「此刻我們痛不欲生，他奪走了我們的父親。」

屋崙警局負責兇殺科的警官貝爾特蘭（Gloria Beltran）表示，青少年參與犯罪非常不幸，這涉及財產問題。在社區幫助下，警方確認嫌疑人身份。比如社區提供了第一個線索。警方又接到很多電話，還查看不少視頻監控。通過與合作夥伴和其他執法部門的合作，得以確定三個未成年嫌疑人。

1月1日警方逮捕一名15歲的少年，他已被指控謀殺博納爾並參與搶劫；1月15日警方抓捕另外的兩個嫌疑人，分別是13歲和11歲，他們因參與搶劫而被捕。13歲的少年已被指控犯有搶劫罪，而11歲的少年因年齡問題未被指控犯有任何罪行。

貝爾特蘭說，嫌犯和受害者都住在同一地區。受害者看到嫌犯，希望要回他的財產，然後發生槍擊事件。起訴由地檢長辦公室負責。「我們所做的是收集事實。一旦確定了嫌疑人，就會去逮捕，然後提交起訴案件。由於年齡原因，地檢長辦公室決定不對這名11歲的孩子提出任何犯罪指控。」

屋崙警局召開記者會表示，警方已逮捕三個未成年嫌犯。11歲的少年因年齡問題未被指控...
屋崙警局召開記者會表示，警方已逮捕三個未成年嫌犯。11歲的少年因年齡問題未被指控犯有任何罪行。（記者劉先進╱翻攝）

屋崙 槍擊 GoFundMe

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