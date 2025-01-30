庫比蒂諾甜品市場升溫 洛杉磯網紅椰子凍加入競爭

灣區新進奶茶店門口排隊。（記者龔玥╱攝影）

灣區 甜品市場日趨熱鬧，庫比蒂諾日前迎來了洛杉磯 人氣甜品品牌。這家專注於椰子凍的連鎖店正式進駐矽谷 ，加入本地甜品市場的激烈競爭。

該品牌以新鮮椰子水、椰子凍和椰子肉為特色，同時推出榴槤、草莓、火龍果、牛油果等水果口味，以及紅豆、奧利奧、抹茶等創新組合。此外，該品牌還提供燕麥奶、烏龍茶等素食友好飲品，以迎合多樣化的消費者需求。

庫比蒂諾原本就是甜品店雲集的區域，新開業的這家甜品店正對面便有兩家知名甜品店。一家以芒果甜品為主打，另一家則專注於仙草系列，均在本地積累了一定的忠實顧客群。與此同時，過去兩個月內，庫比蒂諾及周邊地區陸續開設了多家奶茶店，讓本就競爭激烈的甜品市場更加火熱。

上周，記者在灣區新開的一家來自中國的甜品店實地探訪，測算了平均等待時間，結果發現顧客需要排隊約半小時才能買到甜品。這一現象充分反映了灣區奶茶及甜品市場的火熱程度，也印證了當前激烈的行業競爭。隨著越來越多品牌進駐，消費者選擇日益豐富，而各大甜品店要想在競爭中脫穎而出，如何提升服務效率、優化產品創新，將成為制勝的關鍵。

庫比蒂諾消費者對於甜品的創新性、口感和健康屬性 越來越挑剔，新品牌要想成功立足，除了獨特的產品定位外，還需要在行銷、社群影響力及便利性 方面下功夫。