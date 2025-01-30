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獨創蹬傘動作 華人劉麗娜詳解「腳尖上的藝術」

記者劉先進╱舊金山即時報導
29日晚勇士主場對陣雷霆特別慶祝農曆新年。比賽間隙，劉麗娜表演同時蹬八把傘，技驚四座。（記者劉先進╱攝影）
29日晚勇士主場對陣雷霆特別慶祝農曆新年。比賽間隙，劉麗娜表演同時蹬八把傘，技驚四座。（記者劉先進╱攝影）

曾以獨創蹬傘動作拿到兩項世界吉尼斯記錄的劉麗娜（Lina Liu），總記得九歲看台視電視劇「新白娘子傳奇」的片段：窮書生許仙遊湖，偶遇白素貞，以傘為媒，結下姻緣。「誰知波上同舟子，便是三生石上人。」

劉麗娜因為愛傘，學習雜技。此後一發不可收拾。雜技「蹬傘」曾獲得雜技「金菊獎」金獎，中國武漢光谷國際雜技藝術節銅鶴獎。多年來，她的足跡遍布全球，到過義大利達人秀，在美國紐約林肯中心藝術節演出，NBA一半多的球隊主場比賽，她有參與。被人譽為傳播「足尖上的藝術」。29日晚，勇士主場對陣雷霆特別慶祝農曆新年。比賽間隙，她表演同時蹬八把傘，技驚四座。

小時候，劉麗娜到爺爺家，看到一幅日曆，相片中，小女孩走鋼絲，手拿漂亮的傘，她看個不停。稍微大一點，觀看「新白娘子傳奇」，傘幾乎貫穿全劇。那時，生在中國北方哈爾濱的她，生活中沒見過電視劇中漂亮的紙傘。「西湖和傘，這些東西表達人的善良、輪回，有很多和我的世界觀相似。」此後，無意中看到有老師表演蹬傘，她下決心投入這項雜技。

劉麗娜從9歲練習，到如今29年風雨。起初她每天練功10小時，如今技巧嫻熟，才減少時間。她在椅子上倒立，可同時蹬9到10把傘，創下2項吉尼斯記錄。表演中，她用腳蹬著撐開幾把雨傘的邊緣，手中也有兩把傘。蹬傘看似動作簡單，晃晃悠悠，實則頗高難度。

她所蹬的雨傘，比普通傘稍重。但對於倒立表演者來說，要頂住傘邊緣，還是太輕、太軟。重力支撐點小而窄，難控制。手腳同時動，眼睛根本看不過來。一不留神，傘就關掉，「像炸彈一樣砸下來。」技巧中難度之一是飛傘，將傘從手上轉移到腳上，力道不好把握，容易壞傘。她一開始訓練，每三個月就要壞掉一批傘，家中堆不下，全部燒掉。

不像其他空中節目，有時數月就能出效果。蹬傘進步速度很慢，一個動作練三、四年是家常便飯。「東西拋高，雜技行話是『出手活兒』，練習時間長。」英國達人秀曾邀請劉麗娜現場表演，但要求改到空中蹬。「這完全不成立。而且日程太匆忙，我只能拒絕。」

劉麗娜說，表演中，極其考驗心理素質和環境影響。傘有點潮濕，她能明顯感覺。場地有風，也難控制動作。她形容自己有「第六感」，如感應現場風向不對，會調整動作角度和難度。雜技表演中，失誤幾乎是必然。遇到掉傘等常見失誤，她會堅持。只要沒有時間限制，沒人趕下台，她一定較勁到最後，表演完畢。「頂碗等雜技，是傳統節目，前輩會告訴你怎麼應對失誤。我的表演的是獨創的，如果出現失誤，必須200%的集中精力表演完。」

浸淫雜技多年，劉麗娜榮譽等身，曾獲中國武漢光谷國際雜技藝術節銅鶴獎。這是單人表演斬獲的最高獎項，大獎均為團體奪得。在中國文聯成立60周年「百花賦」晚會，她還代表雜技界成功演出。她說，希望藉此傳承中國文化，用幾把紙傘講出無限故事和傳奇。

劉麗娜的蹬傘表演，屢獲殊榮。（記者劉先進╱攝影）
劉麗娜的蹬傘表演，屢獲殊榮。（記者劉先進╱攝影）
劉麗娜的蹬傘表演，屢獲殊榮。（記者劉先進╱攝影）
劉麗娜的蹬傘表演，屢獲殊榮。（記者劉先進╱攝影）
29日晚勇士主場對陣雷霆特別慶祝農曆新年。比賽間隙，劉麗娜表演同時蹬八把傘，技驚...
29日晚勇士主場對陣雷霆特別慶祝農曆新年。比賽間隙，劉麗娜表演同時蹬八把傘，技驚四座。（記者劉先進╱攝影）
29日晚勇士主場對陣雷霆特別慶祝農曆新年。比賽間隙，劉麗娜表演同時蹬八把傘，技驚...
29日晚勇士主場對陣雷霆特別慶祝農曆新年。比賽間隙，劉麗娜表演同時蹬八把傘，技驚四座。（記者劉先進╱攝影）

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