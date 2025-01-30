我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制DeepSeek 美議員籲收緊輝達H20晶片出口限制

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

林文傑退出舊金山市府 曾成功領導羅偉、殷嘉立、學委罷免競選

記者王子涵╱舊金山即時報導
林文傑(左)已辭去舊金山市府亞太裔社區與新聞聯絡官。（記者王子涵╱攝影）
林文傑(左)已辭去舊金山市府亞太裔社區與新聞聯絡官。（記者王子涵╱攝影）

舊金山新任市長羅偉（Daniel Lurie）即將度過上任後的首月，多位其競選團隊的成員也在市府中獲得關鍵任命。而由本報獲取的信息得知，剛剛被市長羅偉任命的亞太裔社區與新聞聯絡官（AAPI Community & Press Liaison）林文傑（Kit Lam），已向市長辦公室遞交辭呈。

林文傑已於本周(28日)二正式辭去市府的公職。他向本報發送的一條聲明稱：「基於個人原因，我將不再擔任亞太裔社區與新聞聯絡官一職。但我仍將全心全意支持羅偉市長，和他期望舊金山更安全、更可負擔的願景。」

在本報的專訪中，林文傑並未透露具體原因。但他表示，自己仍將以舊金山市民的身份支持現任市長辦公室的活動，尤其是那些對舊金山居民福祉、華人社區福祉有利的活動。其中包括29日羅偉市長提出的「芬太尼緊急法案」得到市議會的通過，林文傑支持了市府門前的遊行活動。

過去的四年，林文傑成為領導舊金山華人政治運動的關鍵人物。他主要參與2022年教委罷免、殷嘉立競選第四區市議員、羅偉市長競選，且均告成功。

林文傑出生於香港，在美國完成大學和碩士學業後選擇返回香港，加入專門打擊政府貪腐行為的廉政公署（ICAC）。林文傑在ICAC工作了四年，專注於警隊貪腐、旅遊保險詐騙等領域的調查。

2006年林文傑移居舊金山，在舊金山聯合學區工作了近13年，負責調查學生入學地址的真實性，以防止學生家庭通過偽造地址，濫用舊金山的教育資源。七年的調查工作為學區節省了近300萬元。

林文傑正式走入公眾的視野，是領導了2022年舊金山學委罷免運動。首次投身政治運動的初衷就是為了讓自己的一對子女，獲得更好的學校教育。這場由草根發起的政治運動引發全美的關注。

林文傑在幫助殷嘉立成功進入市議員辦公室後，曾短暫在市府工作，內容包括日落區夜市、小商業發展、清潔遊民營地等工作。但當時他很快也做出退出的選擇。

在幫助羅偉競選期間，他曾諫言將羅偉更改曾用名「羅瑞德」，因為在粵語發音時，與「衰得」音近，有不好的含義。林文傑的貢獻也成為羅偉獲得關鍵華裔社區支持的原因之一。

在談及未來的計畫時，林文傑透露自己只是短暫離開，未來仍將會幫助華人發聲、為舊金山服務。

林文傑曾表示：「我只是想為這座城市做正確的事，就像我在廉政公署、學區所做的一樣。舊金山是我的家，我希望看到它變得更好。」

林文傑（左）與市長羅偉此前在日落區的競選活動，攝於2024年5月。（記者王子涵╱...
林文傑（左）與市長羅偉此前在日落區的競選活動，攝於2024年5月。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 羅偉 學區

上一則

聖荷西蛇年花藝秀 傳統年節元素美麗綻放

下一則

獨創蹬傘動作 華人劉麗娜詳解「腳尖上的藝術」

延伸閱讀

舊金山宣布舉辦首屆音樂周 振興城市經濟

舊金山宣布舉辦首屆音樂周 振興城市經濟
華埠慶新春 羅偉率金山政要大團圓

華埠慶新春 羅偉率金山政要大團圓
羅偉推芬太尼緊急法案 獲市議會、各界廣泛支持

羅偉推芬太尼緊急法案 獲市議會、各界廣泛支持
金山警加強整頓第六街 商家觀望成效

金山警加強整頓第六街 商家觀望成效
協調跨部門合作 舊金山市新設4首長職位

協調跨部門合作 舊金山市新設4首長職位

熱門新聞

Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

2025全美最佳炸雞就在灣區

2025-01-27 21:03
張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

2025-01-26 14:41
聊天機器人公司GameOn涉嫌詐欺，執行長華裔妻子瓦萊莉‧劉被拍到於2024年6月3日進入舊金山一家銀行。（舊金山聯邦地方法院提供）

聊天機器人GameOn執行長及華裔妻 涉詐騙投資人被控25罪

2025-01-29 17:11
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
數據顯示，灣區住有近50萬名無證移民，以聖塔克拉拉縣為最多。（美聯社）

灣區近50萬非法移民 面臨遞解出境命運

2025-01-28 01:19
聖荷西市長馬漢27日證實，聯邦移民局在當地採取了逮捕無證移民的行動。（電視新聞截圖）

威脅成真 ICE在聖荷西逮捕無證客

2025-01-28 01:20

超人氣

更多 >
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
12星座最重視家庭排行 有人把家當聖域、他一到春節恨不得躲房間

12星座最重視家庭排行 有人把家當聖域、他一到春節恨不得躲房間
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關