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北加州中華文化學習中心舉辦2025台灣親子遊學營

記者江碩涵／聖荷西即時報導
北加州中華文化學習中心校長李亭儀（右）及台灣親子遊學營聯絡人汪昌泰（左）表示，設計夏令營的初衷是希望促進親子間互動交流，縮小台美文化差異。（記者江碩涵／攝影）
北加州中華文化學習中心校長李亭儀（右）及台灣親子遊學營聯絡人汪昌泰（左）表示，設計夏令營的初衷是希望促進親子間互動交流，縮小台美文化差異。（記者江碩涵／攝影）

加州中華文化學習中心將在今年暑假推出第二期「台灣親子遊學營」，專為美國到台灣的中、小學生及家長量身設計，融合森林療癒、中文學習與深度文化體驗，帶領參加者踏上一段難以忘懷的奇妙旅程。

北加州中華文化學習中心校長李亭儀表示，設計夏令營的初衷是希望促進親子間互動交流，縮小台美文化差異，並對台灣文化和自然探索感興趣的家庭提供一個難得深度旅遊台灣並學習的機會。

她表示，去年30個人營隊滿團，其中也不乏說粵語的家庭以及日本家庭，營隊帶領大家上山下海深度造訪台灣名勝，也是國民外交的好機會。

台灣親子遊學營聯絡人暨北加州僑界急難救助協會會長汪昌泰表示，這個夏令營非常有意義，台中大雪山夏季氣候涼爽，有許多小動物出沒；谷關溫泉的溫泉魚會輕輕啄咬雙腳，很多小朋友都沒體驗過。

他說，此外活動還包括採茶、採蜜蜂以及觀察昆蟲等體驗，讓平日生活於城市的小朋友，有機會接觸自然界的奇妙事物，最重要的是，整個過程充滿樂趣，能讓孩子們在玩樂中學習與成長。

李亭儀表示，讀萬卷書不如行萬里路。她舉例說，台灣的大餅與美國的餅有什麼不同？如果沒有體驗過，孩子永遠不知道其中的差別。

2025台灣親子遊學營分為兩個場次，第一場次時間為6月25日至7月5日，內容是先到台中大雪山，第二周再到台北師大深度體驗語言與文化課程，學生十天食宿學費為2250美元、家長十天食宿為1600美元。第二場次是6月30日至7月10日，內容是第一周先到台北師大深度體驗語言與文化課程，第二周再前往南投鳳凰森之鳴，學生十天食宿學費為3050美元、家長十天食宿為2380美元。

台中大雪山的行程亮點是森林療癒與生態探索，除了探索大雪山、八仙山等自然景點，漫步樹林步道，參與植樹與夜間觀察，親身感受大自然的療癒力量，同時參訪香菇園，學習蘭花栽培，並與當地小學生共學劍道和藍染，培養團隊合作精神。

台北師大深度體驗語言與文化則是每天設有不同主題，包括休閒、節慶、美食與旅行，幫助孩子輕鬆掌握日常中文對話，同時參加文化傳承與手作活動，親手製作漢餅與特色工藝品，體驗傳統童玩與原住民文化的獨特魅力，並漫步九份，感受懷舊風情。結業式中，學生將展示學習成果，並參訪僑委會。

南投鳳凰森之鳴則是童軍冒險與自然深度接觸，可參加鳳凰谷鳥園生態體驗、餵食鸚鵡，學習茶文化與森林療癒，並參與童軍活動，培養領導力與團隊合作能力。如有興趣報名可電洽408-893-5968。

北加州中華文化學習中心將在今年暑假推出第二期「台灣親子遊學營」，專為美國到台灣的...
北加州中華文化學習中心將在今年暑假推出第二期「台灣親子遊學營」，專為美國到台灣的中、小學生及家長量身設計，融合森林療癒、中文學習與深度文化體驗，去年夏令營大受歡迎。（主辦單位提供）

親子 加州 北加

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