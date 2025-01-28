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桑尼維爾薑餅村迎來第四年 居民展現巧思

記者龔玥╱桑尼維爾即時報導
居民們發揮了自己的創意。（記者龔玥╱攝影）
居民們發揮了自己的創意。（記者龔玥╱攝影）

桑尼維爾薑餅村於去年12月揭幕，作品持續展出到今年1月。活動為社區帶來了充滿節日氛圍的甜蜜體驗。這已經是薑餅村活動的第四個年頭，再次為社區居民呈現獨具創意的節日展覽。

今年的活動呼籲社區居民積極參與製作薑餅屋。推薦主題包括「呼呼鎮」、「聖誕怪傑」和「熱帶假期」。但參與者可以自由發揮創意，打造屬於自己的獨特設計。從經典的雪景小屋到異國情調的熱帶場景，薑餅屋的設計和裝飾充分展現參與者的想像力與巧思。所有薑餅屋在展覽結束後永久保留。可以使用商店購買的薑餅屋套件或者自己手工製作，這樣能更好地確保薑餅屋在長達一個月的展覽期間保持完整。

此次展覽中，超過40座薑餅屋齊聚一堂，每一座都展現了獨特的創意。展出的作品類型豐富多樣，其中包括充滿濃郁節日氣息的經典聖誕小屋、富有異域風情的熱帶酒吧、宛如童話般的冬日雪景，以及更多由鄰居們親手打造的創意設計。這些作品不僅展現了節日的溫馨氛圍，也體現了桑尼維爾社區居民的匠心與想像力。

一些作品以彩帶巧妙地製成綠色聖誕樹，裝點著薑餅屋周圍的庭院；另一些則用牙籤和小木棍製作成精緻的梯子，斜倚在薑餅屋的牆上，仿佛通往一個秘密的小閣樓。此外，有的參展者靈感獨特，使用藍色的食用色素模擬出波光粼粼的海洋場景，為展覽增添了一抹清新亮麗的色彩。糖果、巧克力、餅乾等元素更是隨處可見，為每一座薑餅屋增添了甜蜜的點綴。

這些作品不僅形態各異，還展現了不同文化背景與風格的交融。有的房屋造型精緻而復古；有的靈感來自熱帶度假勝地，散發出一派悠閒的海島風情；還有的則是現代風格的建築設計，以簡潔線條和大膽配色脫穎而出。通過這些別出心裁的作品，桑尼維爾薑餅村成為了一個小型的藝術展覽，凝聚了社區的多樣性與創造力。

展覽中，參觀者不僅能感受到節日的濃厚氛圍，還能體會到桑尼維爾社區居民對藝術、文化與團結的共同熱愛。這些小小的薑餅屋，不僅是視覺上的盛宴，也是社區成員們彼此心意的交流與連接，完美展現了桑尼維爾社區的多元化與和諧共融。

桑尼維爾展出的薑餅人村。（記者龔玥╱攝影）
桑尼維爾展出的薑餅人村。（記者龔玥╱攝影）
各種薑餅人村。（記者龔玥╱攝影）
各種薑餅人村。（記者龔玥╱攝影）

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