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巴洛阿圖男子因仇亞言論被捕

記者徐蓓蓓╱巴洛阿圖即時報導
嫌犯Gavin Lamar Mour已經因為惡意阻礙和仇恨犯罪被預訂到聖塔克拉拉主監獄收監。 （巴洛阿圖警局提供）
嫌犯Gavin Lamar Mour已經因為惡意阻礙和仇恨犯罪被預訂到聖塔克拉拉主監獄收監。 （巴洛阿圖警局提供）

巴洛阿圖警方日前因為一名男子在市政廳外騷擾婦女並大喊種族歧視言論而被捕。

上周五（24日）大約早上7時，一位不在執勤的巴洛阿圖警員在Ramona Street 600號附近被一位婦女叫住，報告有一名男子正在追逐她。 執勤警員很快來到現場但並未找到這名男子。

調查顯示，大約在早上6點55分時候，受害者（一位40多歲的婦女）正在穿越Hamilton Avenue 250號附近的市政中心廣場。走到市政廳前門附近的時候，一名男子向她衝過來，很攻擊性地擋住了她的去路，並且叫嚷著針對亞裔的種族歧視言論。出於對自身安全的考慮，受害者迅速跑開，但嫌犯仍在其身後追趕並叫嚷不休。等受害人跑到街上的時候，嫌犯就停下來不再追趕。

在警員向受害人問話的時候，巴洛阿圖警局24小時派遣中心收到了報警電話，稱有一名男子在Embarcadero Road的購物中心附近騷擾顧客，並在交通車流中穿行。警察隨後趕到事發地點，拘捕了該名男子，並確認他就是市政中心廣場事件的嫌犯。

警方事後證實這名男子叫做Gavin Lamar Mour，44歲。目前嫌犯已經因為惡意阻礙和仇恨犯罪被預訂到聖塔克拉拉主監獄收監。

巴洛阿圖市民王女士表示，這樣的事情在本地已經不是第一起了。巴洛阿圖市中心近年來新開了很多由亞裔所有的店鋪，餐館，都很受歡迎。但這樣的事情會讓居民和業者對治安狀況平添一些擔心。希望警方的迅速處理對類似事件能有很好的震攝和警示作用。

種族歧視 亞裔 監獄

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