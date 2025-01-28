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舊金山華埠年味濃 除夕忙備蛇年春節

記者李怡╱舊金山即時報導
華埠除夕，排隊等候買春聯的民眾。（記者李怡╱攝影）
華埠除夕，排隊等候買春聯的民眾。（記者李怡╱攝影）

蛇年春節除夕的早晨，舊金山華埠28日一片繁忙景象。街頭的攤販熱情吆喝，商鋪門口掛滿紅燈籠，家家戶戶為即將到來的農曆新年做最後的準備。無論是置辦年貨、貼春聯，還是準備豐盛的年夜飯，華埠瀰漫著濃濃的過年氣氛。

「春節是一年中最重要的日子。」67歲的陳太太一邊挑選金桔樹，一邊說，「金桔象徵大吉大利，今天買回家，讓明年的日子更興旺。」她已經準備好了年糕和餃子，現在只差一些最後的裝飾品。

在華埠的乾貨市場，象徵好運的紅包和春聯成為熱銷品。商鋪店主李老闆忙得不可開交：「今天人特別多，大家都趕著在除夕把一切準備好，討個吉利。」李先生還特別推出了蛇年主題的春聯，上面印有「蛇舞迎春」和「祥蛇賀歲」等祝福語，受到顧客喜愛。

華埠的糕點鋪裡排起了長隊，顧客們耐心等候購買年糕、蘿蔔糕和湯圓等傳統食品。「年糕是必買的，代表步步高升，家裡的老人和孩子都很喜歡。」正在排隊的林女士說，她每年都會親自來買新鮮出爐的糕點，保留過去在家鄉的習俗。

除了年貨市場，當天的華埠還有不少家庭趕著採購新鮮食材，準備一桌豐盛的年夜飯。菜市場內，帶魚、大蝦和蹄髈等寓意吉祥的食材成為熱賣品。一名經營魚攤的老闆笑著說。「今天的生意最好，很多人要買魚，因為『年年有餘』嘛！」

對於移居海外的華人來說，除夕夜是一個特殊的時刻，不僅代表著與家人團圓，也是一年中傳承文化和凝聚社群的時刻。54歲的馬連縣華裔居民王振特地請假一天，帶著家人來華埠置辦年貨。他說：「這裡的年味最濃厚，讓我想起小時候在家鄉過年的情景。」

除了當地居民，春節的年貨市場也吸引了不少其他族裔的顧客前來體驗。來自州立大學的學生艾瑪興奮地表示，「這裡的年節氣氛讓我覺得很新鮮，我買了一些紅包和小裝飾品，想跟朋友一起慶祝蛇年。」

隨著春節的到來，華埠的節日氣氛也越發濃烈。從商家的繁忙到居民的期盼，春節的準備過程不僅展現了華人傳統文化的活力，也成為舊金山多元文化的一道獨特風景線。

大幅裝飾掛件賣到近百元，受到歡迎。（記者李怡╱攝影）
大幅裝飾掛件賣到近百元，受到歡迎。（記者李怡╱攝影）
華埠年貨採購，新鮮魚類搶手。（記者李怡╱攝影）
華埠年貨採購，新鮮魚類搶手。（記者李怡╱攝影）

華埠 春節 舊金山

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