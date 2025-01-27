我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

矽谷南灣公園現種族言論惹議

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
矽谷有大量印度和其他族裔科技員工持H-1b工作簽證工作。 （RDNE Stock project/╱Pexels)
矽谷有大量印度和其他族裔科技員工持H-1b工作簽證工作。 （RDNE Stock project/╱Pexels)

日前，矽谷南灣城市的一處公園內公用衛生間的門上有人寫下很有針對性的種族歧視言論，在本地網路社群引起熱烈的討論。

言論以對話的形式開頭，稱「美國，請（不惜一切代價），雇用美國人（而不是印度人）。」並列舉了三條理由：一、印度人只顧用印度人；二、（全世界）200個國家，為什麼80%的H-1b工作簽證都是印度人；三、每周有30萬美國工作成為印度人的。

後面還質問：「兩年之後美國還會有任何工作嗎？或者說所有的工作都被印度人偷走了？」

拍下現場照片並且在社媒平台上張貼的人士表示，這是「抵制印度人和排外的塗鴉。」他認為印度社群需要聯合起來抵制針對族群不斷增長的仇恨，「顯然我們現在必須向鄰居們證明我們是社區的重要成員，為美國經濟做出了我們的貢獻。」

這位叫做亞戴夫（Sanjay Yadav)的人士還表示，非常難過看到政治宣傳居然也來到了自己的社區，最糟糕的是最先注意到這條言論的還是他本身是美國籍的小孩。

這條貼文一經貼出，就有很多人站出來對貼主的遭遇表示同情，認為這是種族主義惡行。也有人認為這只是偏見，還夠不上種族歧視。

有人建議貼主報警。貼主表示自己已經這麼做了，但在公園等了一個小時也沒有人來。另有人建議貼主拍下照片發給地檢長，如果事態升級就有可能會立案。

川普總統的高調支持者廬牧（Laura Loomer)在總統就任之前，就曾因為攻擊印度裔科技員工的言論將H-1b工作簽證變成了輿論討論的焦點。

南灣科技公司就職的華人李先生聽聞此事表示，非常震驚。他表示，雖然華人和印度人在矽谷科技行業常常有微妙的競爭關係，在H-1b工作簽證方面也是如此，但在以多元化著稱的矽谷聽到這樣赤裸裸的仇視言論，還是非常令人不安的。

據悉，移民局每年通過抽籤方式發放8萬5000張H-1b工作簽證。目前大約有60萬外籍人士持有這種簽證在美工作。

印度 工作簽證 種族歧視

上一則

2025全美最佳炸雞就在灣區

下一則

藍夢海參靈芝皇增強免疫力新春大優惠 買一送一，再送新春禮物一份 送完即止

延伸閱讀

打造AI界拼多多、震撼矽谷「量化天王」梁文鋒團隊紅了

打造AI界拼多多、震撼矽谷「量化天王」梁文鋒團隊紅了
DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌
北加南灣接連發生兩起火災 一寵物貓遇難

北加南灣接連發生兩起火災 一寵物貓遇難
鴻海旗下公司 斥資1.28億元收購矽谷26畝園區

鴻海旗下公司 斥資1.28億元收購矽谷26畝園區
移民專頁／申請H-1B延期者 配偶可提H-4EAD

移民專頁／申請H-1B延期者 配偶可提H-4EAD

熱門新聞

張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

2025-01-26 14:41
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
趙健民建議，在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境。(受訪者提供)

憲法學者提醒：持工作簽證的父母 別帶新生兒出境

2025-01-22 17:11
位於Geary街的CVS商店現在連薯片和飲料都上了鎖。此為示意圖。（取自Pexels）

最容易被偷的是…單價僅2元 CVS薯片、飲料也上鎖

2025-01-21 13:33
鴻海集團旗下的Ingrasys Technology USA 公司日前斥資1億2800萬買下矽谷桑尼維爾市科技園區。（Ingrasys Technology USA公司網站）

鴻海旗下公司 斥資1.28億元收購矽谷26畝園區

2025-01-25 15:17
舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）

1年462起 祈福黨騙走華人長者700萬元

2025-01-24 12:33

超人氣

更多 >
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%