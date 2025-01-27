矽谷南灣公園現種族言論惹議

矽谷有大量印度和其他族裔科技員工持H-1b工作簽證工作。 （RDNE Stock project/╱Pexels)

日前，矽谷南灣城市的一處公園內公用衛生間的門上有人寫下很有針對性的種族歧視 言論，在本地網路社群引起熱烈的討論。

言論以對話的形式開頭，稱「美國，請（不惜一切代價），雇用美國人（而不是印度 人）。」並列舉了三條理由：一、印度人只顧用印度人；二、（全世界）200個國家，為什麼80%的H-1b工作簽證 都是印度人；三、每周有30萬美國工作成為印度人的。

後面還質問：「兩年之後美國還會有任何工作嗎？或者說所有的工作都被印度人偷走了？」

拍下現場照片並且在社媒平台上張貼的人士表示，這是「抵制印度人和排外的塗鴉。」他認為印度社群需要聯合起來抵制針對族群不斷增長的仇恨，「顯然我們現在必須向鄰居們證明我們是社區的重要成員，為美國經濟做出了我們的貢獻。」

這位叫做亞戴夫（Sanjay Yadav)的人士還表示，非常難過看到政治宣傳居然也來到了自己的社區，最糟糕的是最先注意到這條言論的還是他本身是美國籍的小孩。

這條貼文一經貼出，就有很多人站出來對貼主的遭遇表示同情，認為這是種族主義惡行。也有人認為這只是偏見，還夠不上種族歧視。

有人建議貼主報警。貼主表示自己已經這麼做了，但在公園等了一個小時也沒有人來。另有人建議貼主拍下照片發給地檢長，如果事態升級就有可能會立案。

川普總統的高調支持者廬牧（Laura Loomer)在總統就任之前，就曾因為攻擊印度裔科技員工的言論將H-1b工作簽證變成了輿論討論的焦點。

南灣科技公司就職的華人李先生聽聞此事表示，非常震驚。他表示，雖然華人和印度人在矽谷科技行業常常有微妙的競爭關係，在H-1b工作簽證方面也是如此，但在以多元化著稱的矽谷聽到這樣赤裸裸的仇視言論，還是非常令人不安的。

據悉，移民局每年通過抽籤方式發放8萬5000張H-1b工作簽證。目前大約有60萬外籍人士持有這種簽證在美工作。