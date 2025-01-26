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張純如的父親張紹進去世 享年88歲

本報訊
張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)
張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

「南京浩劫: 被遺忘的大屠殺」一書作者張純如的父親張紹進於2025年1月25日清晨5時15分在聖荷西家中去世，享年88歲。家人表示，張紹進去年10月跌跤後住院5周，又于去年12月底因肺炎入院。

張紹進出生于1937年1月7日江蘇宿遷。父親張迺藩當時是宿遷縣縣長。母親曹滌塵江蘇淮陰人。張紹進在日本侵華南京大屠殺前隨父母親撤離至重慶。幼年在重慶對日抗戰時期長大。小學時即聽說由老師和父母講述日本侵佔南京時的慘況，這段歷史深刻的在他的記憶裡，並告訴了女兒張純如，導致張純如探索南京大屠殺真相的動機。

張紹進于1951年隨母親到達台灣，畢業於文山中學高中，聯考以甲組第一名成績進入台灣大學物理系。他在台大以優秀數理成績畢業後，曾在台灣清華大學研究所獲物理碩士學位。1962年獲得美國哈佛大學獎學金來美深造，從師哈佛大學諾貝爾物理獎得主Julian Schwinger 教授于1967年獲得博士學位。1967年-1969年至普林斯頓高深研究院研究高能理論物理。後應聘至伊利諾大學（厄巴纳-香檳）物理系任教三十年。

張紹進於1999年退休。2003年遷至聖荷西市居住。曾發表研究論文近100篇，主要研究高能粒子理論物理。著作「Introduction to Quantum Field Theory」於1990出版，廣受好評。屢次獲伊利諾大學物理系最佳教師獎。他是美國物理學會會員。曾獲台灣大學物理系傑出校友獎。

1999年，女兒張純如在她父親退休宴會的信上說：

「我的父親也是我的榜樣。他或許是我所見過的人中最理想主義的一個。如今世上，像他這樣只是為了追求知識而非個人企圖的人已經很少見了。金錢、權利、社會地位——所有這些對他來說都沒有意義，只要能夠安靜地享受智識生活，做他最喜歡的兩件事——研究物理學和教育年輕人——父親就滿足了。

父親還有極度強烈的正義感。我一直相信，如果不是物理學家的話，他可以成為傑出的法官。他對事情是否公正非常敏感，而且能夠從各種不同角度看待問題。父親對他人抱持著深切的同情之心，他能夠理解人性的弱點，同情那些失敗者，看到無助的生靈遭到傷害總是令他傷心，目睹權力的濫用更是令他怒不可遏。」

張紹進與夫人張盈盈結婚60年，除女兒張純如外，兒子張純愷（Michael Chang)， 是電腦工程師。外孫Christopher Douglas 住在Illinois 州。

張紹進遺體火化後，將埋葬在灣區Gate of Heaven 墓園Holy Family Section女兒身旁。

退休 哈佛大學 聖荷西

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