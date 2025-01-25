金山灣區國慶委員會改選 林秀春當選48屆主委

第47屆金山灣區國慶委員會於1月23日晚間，在南灣僑教中心舉行第五次會議。（記者李宗敏 / 攝影）

第47屆金山灣區 國慶委員會1月23日晚間在南灣僑教中心舉行第五次會議。會中進行主任委員換屆選舉，林秀春當選第48屆主任委員。

當晚57位委員與代表參與了會議，僑教中心主任莊雅淑一同出席。第47屆主委葉雲河感謝全體成員、顧問和義工表的辛苦付出，讓每年元旦升旗典禮不斷進步。他提到，今年活動吸引了近800位僑胞參與，人數超出預期，導致點心數量不足，但他對下一屆活動充滿信心，認為在團隊的共同努力下，活動會更加完善。

莊雅淑指出，國慶委員會是北加重要社團，每年負責舉辦多項國慶活動，並感謝葉雲河及其團隊的辛勞，尤其在成功主辦元旦升旗典禮方面，吸引創歷史新高的參與人數。她也提到，葉雲河帶領團隊回台，向外界表達北加州僑胞對中華民國 的支持。相信新一屆主委將延續這一傳統，繼續凝聚僑胞的力量，為支持中華民國而努力。

當天會議的重頭戲是主委改選，林秀春與宋貞均被提名為下屆主任委員候選人。在投票 中，林秀春獲得57張選票中的27票，宋貞獲得25票，另有5張廢票。經過反覆核對投票結果後，林秀春當選為金山灣區中華民國國慶委員會第48屆主任委員。

林秀春表示，已在僑社服務十餘年，並始終默默奉獻。作為中國大專院校聯會會長期間，她曾主辦過多場大型活動，積累了豐富經驗。她深信國歌與國家對每個人心靈的重要，並希望透過國慶委員會，將這份感動傳遞給更多人。