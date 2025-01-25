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9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

【本報訊】
一名女子因涉嫌酒後駕車，1月11日在羅斯維爾市（Roseville）80號州際公路引起嚴重車禍，9歲女孩因此喪生。（電視新聞截圖）
一名女子因涉嫌酒後駕車，1月11日在羅斯維爾市（Roseville）80號州際公路引起嚴重車禍，9歲女孩因此喪生。（電視新聞截圖）

一名女子因涉嫌酒後駕車，1月11日在羅斯維爾市（Roseville）的80號州際公路引起嚴重車禍，一名9歲女孩因此喪生，肇事駕駛隨後遭到逮捕。根據南灣多位華裔家長指出，遇難的女童是華裔，同學家長們聽聞此事都非常難過。

根據KCRA3報導，加州公路巡警（California Highway Patrol）表示，事故發生在11日清晨5時20分左右，地點為 80 號州際公路東向車道。一名 36 歲的沙加緬度女子駕駛Hyundai Elantra，車輛突然失控打滑，隨後停在快車道上，該名駕駛人在事故後下車並開始沿著路肩行走。

許多車輛紛紛閃避停在快車道上的Hyundai Elantra，但其中一輛 Honda CR-V 沒有避開，直接撞上停靠在快車道的Hyundai Elantra。

依據加州公路巡警說法，Honda CR-V駕駛為50歲居住在佛利蒙的男子，車內載有兩名未成年乘客，其中一名9歲女孩因車禍受重傷，被送往醫院後不幸身亡。該名棄車步行的女子在80號州際公路的路肩被警方攔下，並因涉嫌酒駕被逮捕。

據了解，這名遇難的9歲女孩是華裔。同學家長紛紛不敢置信，也為此事感到非常難過。

華裔 Hyundai 加州

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