聖塔克拉拉市新建地標大樓包含矽谷最高端養老社區

養老社區俯瞰矽谷周邊美景。（受訪者提供）

日前在聖塔克拉拉市李維體育場（Levi's Stadium）附近完工的高層社區，包含了一處矽谷 目前最高端的養老社區。這一社區有兩幢相鄰的20層主樓構成，俯瞰矽谷周邊群山和海灣美景。其中一幢為商業租住公寓，另一幢為高端養老社區，兩樓中間還設有社區公園和狗公園等設施。

社區的設計主管李子敬（Chris Lee) 畢業於卡內基梅隆大學，從小在紐約長大。他的父親來自澳門 ，母親是馬來西亞華人。他因為受到身為建築師的祖父影響而選擇建築作為專業，已經在這間建築開發公司工作了10年之久，現在作為助理副總裁負責領導該項目所有的建築和內裝設計。

李子敬表示，這間養老社區的建築設計中充分考慮了最新的設計理念、審美和高齡人士的生活需求。例如大樓在不同樓層有多個風格各異的餐飲和休息區域，既有高檔餐館式的正式餐廳，也有可以與來訪親友小聚的咖啡廳，還有輕鬆休閒的休息室和遊戲廳。

細節方面更是精益求精。電影放映廳的沙發也有特別設計，美觀的淡綠色絲絨沙發看上去簡潔明快，但其實非常結實厚重，沙發墊也有特殊設計，支撐力超強，方便長者起身。為了防止絆倒，社區內所有的地毯都不是直接鋪平在地板上，而是嚴絲合縫地嵌入到地板中。

居住單元內，所有的櫥櫃都從義大利 訂製，有全套的博世家電。所有的櫥櫃拉手都有增加摩擦力的雕花設計，高等級的單元都配有溫水洗淨便座。

此外還有特別針對高齡人士的水療、健身、按摩服務，以及針對記憶力減退人士的治療與輔助服務。

這一項目的營運總監范德布（Nick Vanderboom)表示：「（社區）座落於聖塔克拉拉市中心地帶，為矽谷高端養老生活制定了新的標準。在無微不至考慮長者需求的同時，也沒有犧牲美觀的設計、舒適度和健康時尚的生活方式。」