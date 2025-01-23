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聖荷西市中心迎新餐飲地標CEONoodles 市長馬漢助陣開業剪綵

記者龔玥╱聖荷西即時報導
門頭裝修。(記者龔玥╱攝影)
門頭裝修。(記者龔玥╱攝影)

位於聖荷西市中心的全新餐廳「CEO Noodles」22下午舉行了開業典禮，為市民和遊客帶來一場美食與藝術相結合的全新體驗。餐廳取名「CEO Noodles」，意為「Chief Eating Officer」，即「美食家」或「吃貨」的象徵，希望為顧客提供味覺與視覺的雙重盛宴。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）到場參加開幕剪綵，並預祝飯店生意興隆。

餐廳毗鄰聖荷西市政廳，以醒目的橙色塗裝搭配店內以愛馬仕橙和蒂芙尼藍為主色調的設計，呈現出特別的現代藝術風格。

餐廳主理人陳文既是一位藝術家，也是大廚，親自參與餐廳的設計與裝修，以藝術家的獨特視角為餐廳賦予了鮮明的個性。

開業當天，市長馬漢到場參加剪綵，並發表演講，向陳文表示祝賀，預祝餐廳生意興隆，感謝他為聖荷西市帶來新的嘗試和味道。

馬漢表示：「感謝陳文先生選擇聖荷西，帶來如此創新的餐飲體驗。希望CEO Noodles能夠為聖荷西的商業與文化注入新的活力。」

陳文出身福建農村，早年隨家人移居海外。他將繪畫的藝術天賦與廚藝的實踐能力融為一體，將自己的餐廳打造為美食與藝術交織的空間。

「繪畫對我來說是自由與內心表達，而廚藝是我與人連接的橋樑。」陳文說，他希望通過視覺與味覺的結合，為顧客提供一種全新的用餐體驗。

店內裝飾融入了陳文的設計理念，每一處細節都傳遞著藝術的溫度與情感。陳文表示，餐廳不僅是一家提供美食的地方，更是一個能讓人放鬆、感受創意與文化的空間。

談到為何選擇聖荷西開設餐廳，陳文表示：「聖荷西是矽谷的核心，這裡充滿創新精神和多元文化。同時，市政府推出的一系列政策，致力於振興市中心經濟和商業活力，這為創業者提供了良好的發展環境。我希望CEO Noodles不僅為當地社區帶來美味，也能為這座城市增添一抹獨特的色彩。」

開業當天，眾多市民和遊客前來參加，體驗這家藝術與美食結合的餐廳。

CEO Noodles的菜單以湯麵米粉為核心，提供多種冷菜、熱炒和小吃，如江浙滬傳統四喜烤麩、川味椒麻木耳、香酥雞翅以及梅菜扣肉等經典中式菜肴。餐廳推出秘製的「CEO醬」，以蛤蜊為基底，適合搭配米麵、熱炒或煲湯。顧客既可選擇堂食，享受充滿藝術感的用餐環境，也可外帶便捷美味，滿足不同場景需求。

聖荷西市長馬漢祝賀餐廳開張。(記者龔玥╱攝影)
聖荷西市長馬漢祝賀餐廳開張。(記者龔玥╱攝影)
老闆陳文是一位藝術家，來自中國福建。(記者龔玥╱攝影)
老闆陳文是一位藝術家，來自中國福建。(記者龔玥╱攝影)
陳文與聖荷西市長一起剪綵。(記者龔玥╱攝影)
陳文與聖荷西市長一起剪綵。(記者龔玥╱攝影)
陳文表示：「繪畫對我來說是自由與內心表達，而廚藝是我與人連接的橋樑。」。(記者龔...
陳文表示：「繪畫對我來說是自由與內心表達，而廚藝是我與人連接的橋樑。」。(記者龔玥╱攝影)
不少市民慕名而來。(記者龔玥╱攝影)
不少市民慕名而來。(記者龔玥╱攝影)
開幕現場準備了餐點供民眾品嘗。(記者龔玥╱攝影)
開幕現場準備了餐點供民眾品嘗。(記者龔玥╱攝影)
店內充滿藝術色彩。(記者龔玥╱攝影)
店內充滿藝術色彩。(記者龔玥╱攝影)

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