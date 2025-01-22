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眾多主流贊助商加入 蛇年農曆新年大遊行精彩紛呈

記者王子涵╱舊金山即時報導
2025蛇年農曆新年大遊行將於2月15日隆重登場，今年吸引了歷史最多的贊助商參與。（記者王子涵╱攝影）
2025蛇年農曆新年大遊行將於2月15日隆重登場，今年吸引了歷史最多的贊助商參與。（記者王子涵╱攝影）

舊金山2025蛇年農曆新年大遊行將於2月15日登場。今年吸引了歷史最多的贊助商參與。主辦方舊金山中華總商會推出了一系列新穎活動，展現出華埠疫情時代全面復甦與活力。

舊金山中華總商會主席劉運方（Donald Luu）表示，華埠已全面回歸。「今年的農曆新年慶祝活動是華埠歷史上最具規模的一次，商戶、人流、與活動參與度已接近甚至超過疫情前水平。」預計參與總人數將超過去年兩萬人的水平。

劉運方指出，農曆新年期間，華埠商戶預計將實現全年三分之一的收入，對本地小商業尤其重要。

今年農曆新年大遊行將首次引入無人機燈光秀，並延續傳統煙花表演，為觀眾帶來視覺與聽覺的雙重盛宴。著名華裔演員陳冲（Joan Chen）將擔任遊行大元帥，新任市長羅偉（Daniel Lurie）擔任榮譽元帥。

此外，活動將由ABC7電視台全程直播，並透過其合作的數字平台向全球觀眾呈現。

主辦方表示：「今年我們不僅要慶祝農曆新年，還要向世界展示舊金山華埠的活力與文化價值。」

農曆新年是全球華人最重要的傳統節日，早在19世紀舊金山的慶祝傳統就已經形成。本年度的活動不僅延續了舞龍舞獅、花市等傳統項目，還新增了電子商務平台的票務預訂和社交媒體互動活動，使之成為融合傳統與現代的全新體驗。

亞太裔傳統基金會會長鄭可欣（Claudine Cheng）說：「我們希望借助農曆新年的機會，不僅吸引本地社區，還要歡迎來自全美及全球的遊客。」

2月舊金山還將迎來NBA全明星賽等重要活動，警方將為包括農曆新年大遊行在內的多個全市重要慶祝，部署必要的安全措施，確保公共安全。

舊金山警局中央分局局長金柘漢（Eric Kim）表示：「我們與多個聯邦和地方機構合作，對每個細節進行周密規畫，確保這次活動安全順利。」

此外主辦方宣布，在遊行當日提供免費停車服務，並建議與會者儘量使用公共交通，以緩解城市中心的交通壓力。

農曆新年慶祝的主要活動包括：1月25-26日花市。1月29日農曆新年正日慶典。2月8日。青少年籃球賽（由耐克和金州勇士隊贊助）。2月15日：農曆新年大遊行及無人機燈光秀。2月16日：社區嘉年華。

2025蛇年農曆新年大遊行將於2月15日隆重登場，今年吸引了歷史最多的贊助商參與...
2025蛇年農曆新年大遊行將於2月15日隆重登場，今年吸引了歷史最多的贊助商參與。（記者王子涵╱攝影）

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