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舊金山聯合起訴特朗普政府，捍衛出生公民權

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山市與多州聯合起訴特朗普政府，捍衛「出生即公民權」。（受訪者供圖）
舊金山市與多州聯合起訴特朗普政府，捍衛「出生即公民權」。（受訪者供圖）

針對川普總統日前簽署的行政命令，試圖終止「出生即公民權」，舊金山市府律師邱信福（David Chiu）和加州檢察長羅邦塔（Rob Bonta）21日宣佈向聯邦法院提起訴訟，要求立即阻止這項政策生效。

這項行政命令指示聯邦機構，拒絕為某些移民身份父母所生的新生兒，簽發公民身份文件，並禁止承認地方政府出具的相關證明文件。此舉直接挑戰了「美國憲法」第14修正案中關於「出生即公民」的明確規定。

所謂「出生即公民權」，意指任何人在美國領土內出生，即可自動成為美國公民。這項權利在美國歷史上已被確立超過百年。其法律基礎來自1898年最高法院對黃金德案的裁定。黃金德是出生於舊金山的華裔子女，儘管當時父母是移民，他仍被裁定為美國公民。該案至今被視為「出生即公民權」的核心法律依據。

邱信福表示，這項行政命令完全違背憲法精神，也將讓無數美國家庭陷入不必要的恐慌和混亂。舊金山是移民文化的重要代表城市，不能容許這樣的權利被隨意剝奪。

除了憲法層面的爭議，這項政策若實施，對地方政府的實際運作也將帶來嚴重影響。舊金山等地的大量社會福利項目依賴聯邦資金支持，例如CalWORKs（加州工作援助計畫）和CalFresh（糧食券計劃）。而這些資金的分配，很大程度上基於受益者的人數，而受益者的資格與公民身份息息相關。

邱信福強調，如新生兒被剝奪了公民身份，將無法申請這些福利，不僅影響到家庭，也直接削減地方政府獲得的聯邦資金。

此次訴訟由加州牽頭，聯合了包括紐約州、科羅拉多州和麻薩諸塞州在內的17個州以及多個地方政府。原告方強調，川普總統的行政命令不僅違憲，還將對全國的法律秩序與社會穩定造成廣泛影響。

該訴訟已提交至麻薩諸塞州聯邦地區法院。原告方要求法庭立即頒布初步禁令，阻止這項政策的實施。目前，川政府尚未對此作出回應。

這一行政令的最終結果，將影響到全美無數家庭的未來，也將決定一項悠久憲法權利能否繼續得到保障。對於地方政府而言，這不僅是一次法律挑戰，也是一場關乎財政穩定與社會責任的博弈。

舊金山 加州 移民

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