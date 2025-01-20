野火頻傳 台裔建築師籲加強木屋防火

邱申一建議，不只屋頂和外牆材料要注意，還要注意細部例如預防火星的通風口，網子孔在1/8英吋左右，不要超過1/4英寸。（受訪者提供）

洛杉磯近期發生歷史級野火，燒出加州 房屋防火問題。加州住宅多為木造結構，一旦遇上野火便可能一發不可收拾。在舊金山灣區開設建築事務所多年的邱申一建築師（Shen-I Chiou）提出幾項防火觀點，建議屋主查詢野火高危區地圖與木結構房的防火功能改善。

邱申一表示，1871年芝加哥發生大火，燒掉三分之一城市，死亡達300人，10萬多人無家可歸。經過如此大的災難，當時的全美火災保險 業聯合會（ National Board of Fire Underwriters）於1905年制定建築防火規定，後演變成美國現代建築法規。「防火規範其實就是建築法規的根本。而每一次經過災難學到的經驗，都會成為法規修訂的參考」。

但法規規定只是基本要求，並不是設計房子在遭遇重大災難時不倒塌或不被燒毀，而是讓屋內的人有足夠時間和機會逃生。例如，一般住宅，距離邊界線五呎或是以上外牆不需為防火牆，一般情況下屬安全設計。但非防火牆無法抵抗帶著火星 且風速每小時近百哩的焚風。

在基本法規無法保障建築安全時，邱申一建議屋主先查詢房屋是否在野火危險區域，可從美國消防管理局（US fire Administration）和聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency, FEMA）共同繪製的全美易山火的都市地區 （Wildland-Urban Interface , WUI）中了解。

野火高危區防火要求比一般法規嚴謹。所有材料如屋頂與外牆，基本上皆要求為不可燃（none combustible）， 窗戶要強化玻璃（tempered glass）等等。

由加州消防廳公布的火災危害嚴重程度區（Fire Hazard Severity Zones , FHSZ），不只列出危險區域，還分成中、高、非常高三個等級。本次洛杉磯大火的Pacific Palisades Fire就是在「非常高」地區。

對於已住在野火高危區的居民，邱申一表示，房子需要蓋得更加耐火，保險將提高，以及規畫應付疏散及停電措施。建議屋主按照木結構防做改善，外牆盡量採用不可燃材料，例如金屬、灰泥、水泥木纖板等材料。屋頂則採用金屬和其他Class A的材料。還有一些細部，例如預防火星透過通風口或屋頂空隙進入房子內，通風口採用標註有火星預防（Ember Prevention）的產品，增加木屋的防火功能。