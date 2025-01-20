金山發生致命車禍 一人一狗死亡

死者似乎來自那輛直接撞上Waymo的白色轎車，該車側面已完全損毀，Waymo後側被完全撞毀。（取自X平台）

根據舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，19日夜晚，舊金山第6街夾Harrison街交叉口發生一起多車相撞事故，導致一名男性和一隻狗死亡，多車受損。其中包括一輛Waymo自駕車 。

舊金山市警方表示，事故發生於晚上6時8分左右，接到報警警員趕到現場後，發現有六輛車被「另一輛肇事車撞擊」。

事故中多人受傷並被送往醫院，一名車內乘客當場死亡。同車內的一隻狗也在事故中喪生。

目前，肇事車輛嫌疑人在醫院接受治療並被警方扣留。調查人員正在檢驗毒品或酒精是否為事故的因素。

「我聽到車輛相撞的聲音，接著是一聲巨響。」在事故現場旁加油站工作的員工托里比奧（Eric Toribio）說。托里比奧表示，當時加油站內的顧客跑到窗邊觀察，事故發生地點超出了商店監控攝像的拍攝範圍。

事故現場包括一輛被撞上人行道的皮卡車。一輛特斯拉與一輛雷克薩斯受損嚴重，特斯拉的擋風玻璃被撞碎，整個車頭因撞擊而扭曲嚴重，駕駛員車門敞開。車輛前方地面有沙堆，可能是用於撲滅火焰的。

此外，一輛Waymo自駕車也停在現場，車輛後端被徹底撞毀，側面也有損毀。一輛白色轎車側面被撞爛，似乎是撞上Waymo後停在其後方。現場至少還有另外兩輛車有明顯損壞，停在原地，警示燈閃爍著。

晚上8時40分，法醫進入現場，取出一副擔架。警方用白布遮擋，法醫將一具遺體移到擔架上，隨後裝載到廂型車中。遺體似乎來自那輛直接撞上Waymo的白色轎車，該車側面已完全損毀。

警方封鎖了事發路段，建議車輛避開該區域。現場時滿地的碎玻璃和車輛零件。大約有六名警方調查人員在車輛周圍巡視，檢查損壞情況。

Waymo官方在聲明中透露了部分事故信息：「一輛無人駕駛、在交通中處於靜止狀態的Waymo車輛，被另一輛高速行駛的車輛撞擊，導致其受損。」

市長羅偉（Daniel Lurie）發表聲明：「今晚我已收到有關市中心多車相撞事故的簡報。在城市街道上失去一個生命是一場悲劇，我們的心與所有受影響的人及其家人同在。我們希望傷者能夠完全康復。公共安全從我上任的第一天起就是首要任務，而交通安全即是公共安全。」

舊金山消防局（SFFD）表示，警方正在調查此次事故，並封鎖了進入該區域的交通。

舊金山警方在聲明中提到，調查人員正在確定這起事故是否與事故發生前幾分鐘，北向280號州際公路發生的多起肇事逃逸事故有關。280號公路發生的事故正由加州高速巡警（CHP）調查。

任何知情者請致電415-575-4444聯繫舊金山警方，或發短信至TIP41，開頭註明「SFPD」。