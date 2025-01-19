巴洛阿圖學區取消族裔研究學習要求
巴洛阿圖聯合學區學監辦公室日前發表聲明稱決定將取消族裔研究課程，原因是此項課程並不能認定為正式的州府命令。並表示不會在下次教育委員會會議中討論此項課程，目前也沒有在未來討論的打算。在加州立法機構撥款和釐清各種附加的內容要求之前，不會再就此做更進一步的修改或投入。
聲明同時稱2025-2026學年，族裔研究課程不作為畢業要求。新入學的高中生會按照傳統社會研究的路徑來學習沒有變動。
據巴洛阿圖在線報導，過去三年來，巴洛阿圖聯合學區的教師被要求聚焦身份、權利和特權；韌性、抵抗、行動和公民參與的核心概念，圍繞非裔、拉丁裔、原住民、亞裔和太平洋島民等族裔創立新的族裔研究課程。
學區隨後受到了來自社區成員的指摘，認為課程具有爭議性，稱其是「解放的」階層為「白人男性貼上了特權」的標籤。學區回應自身並沒有採用所謂「解放的」模式，而是基於州府要求採取了「包容性」的原則。
巴洛阿圖聯合學區與柏克萊加大共同合作的一個培訓項目，也敦促巴洛阿圖社區相信，本區教師創立的課程可以啟發對話。
學監奧斯汀（Don Austin)表示，教師和學區員工在2024年秋季試點了新的族裔研究課程，並收到了來自學生的好評。他對教師的沮喪之情表示理解，但表示，對於將這一課程作為畢業要求推動很難接受。
奧斯汀提出，讓員工將這一課程項目作為選修課來繼續。但他說遭到了對方拒絕，理由是課程是根據新生社會研究課的要求來設計的，不是作為高年級選修課來設計的。
奧斯汀表示，他相信課程選擇應該由特定社區的教師來決定，因為他們是教育的專家。他說：「我反對立法機構創立任何畢業要求。每一次他們這麼做的時候，都會有巨大的預想不到的後果，然後他們就洗手不管了。」
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