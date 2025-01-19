巴洛阿圖學區取消族裔研究學習要求

巴洛阿圖聯合學區被Niche網站列為加州排名第一的學區。 （取自巴洛阿圖聯合學區網站）

巴洛阿圖聯合學區 學監辦公室日前發表聲明稱決定將取消族裔研究課程，原因是此項課程並不能認定為正式的州府命令。並表示不會在下次教育委員會會議中討論此項課程，目前也沒有在未來討論的打算。在加州 立法機構撥款和釐清各種附加的內容要求之前，不會再就此做更進一步的修改或投入。

聲明同時稱2025-2026學年，族裔研究課程不作為畢業要求。新入學的高中生會按照傳統社會研究的路徑來學習沒有變動。

據巴洛阿圖在線報導，過去三年來，巴洛阿圖聯合學區的教師被要求聚焦身份、權利和特權；韌性、抵抗、行動和公民參與的核心概念，圍繞非裔、拉丁裔、原住民、亞裔和太平洋島民等族裔創立新的族裔研究課程。

學區隨後受到了來自社區成員的指摘，認為課程具有爭議性，稱其是「解放的」階層為「白人男性貼上了特權」的標籤。學區回應自身並沒有採用所謂「解放的」模式，而是基於州府要求採取了「包容性」的原則。

巴洛阿圖聯合學區與柏克萊加大 共同合作的一個培訓項目，也敦促巴洛阿圖社區相信，本區教師創立的課程可以啟發對話。

學監奧斯汀（Don Austin)表示，教師和學區員工在2024年秋季試點了新的族裔研究課程，並收到了來自學生的好評。他對教師的沮喪之情表示理解，但表示，對於將這一課程作為畢業要求推動很難接受。

奧斯汀提出，讓員工將這一課程項目作為選修課來繼續。但他說遭到了對方拒絕，理由是課程是根據新生社會研究課的要求來設計的，不是作為高年級選修課來設計的。

奧斯汀表示，他相信課程選擇應該由特定社區的教師來決定，因為他們是教育的專家。他說：「我反對立法機構創立任何畢業要求。每一次他們這麼做的時候，都會有巨大的預想不到的後果，然後他們就洗手不管了。」