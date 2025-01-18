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慶祝馬丁路德日 加州火車推出免費紀念列車服務

記者龔玥╱聖荷西即時報導
caltrain將在節日設立紀念火車。（記者龔玥/攝影）
caltrain將在節日設立紀念火車。（記者龔玥/攝影）

為紀念美國民權運動領袖馬丁路德·金，加州火車公司（caltrain）1月20日推出特別NorCalMLK紀念列車免費服務。這項特別的列車服務將從聖荷西Diridon車站發車，途經多個站，最終抵達舊金山，幫助乘客前往參加一年一度的紀念活動。

這趟特別的紀念列車不僅象徵著對馬丁路德·金博士的致敬，也為社區提供了慶祝這位歷史偉人的便利途徑。乘客需提前登記以領取免費的慶典車票。列車於上午9時20分從聖荷西Diridon站出發，9時45分停靠巴羅阿圖站、10時02分聖馬刁站和10時08分密爾布瑞站，預計上午10時27分抵達舊金山站。

為了讓這次旅程更加難忘，車廂內將提供多種互動活動，特別是為兒童準備的免費贈品，教育和激勵下一代理解馬丁路德·金的非凡成就。這趟列車也向1965年從塞爾瑪到蒙哥馬利的歷史性54英里遊行致敬，象徵著平等、正義與團結的精神。

紀念列車的乘客將在舊金山市參與由北加州馬丁路德·金博士社區基金會（NorCalMLK）舉辦的紀念活動，包括遊行和一系列社區文化慶祝活動。雖然返程不設專列，但當天下午1時以後從舊金山發出的南行列車將接受慶典車票，方便乘客順利返家。

活動當天，加州火車公司將根據假期時間表運行，確保列車服務順暢。車站停車規則將照常執行，全天收費5.5美元。停車許可證可在加州火車站的自動售票機購買，或者通過加州火車移動應用程式獲取。

加州火車公司表示，這項特別的免費服務不僅是對歷史的致敬，更是讓更多人參與紀念活動的一次嘗試。社區成員通過這一便捷的方式，可以輕鬆前往舊金山參與慶祝，同時感受團結與多元文化的氛圍。

加州 舊金山 聖荷西

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