北加國王市女子 漢堡王驚鴻一瞥女神卡卡

北加州國王市女子在漢堡王驚鴻一瞥女神卡卡。(KSBW 8電視截圖)

1月14日（周二）晚間，在聖塔克魯茲縣國王市（King City）的漢堡王 （Burger King）快餐店，一位當地女子在店裡驚鴻一瞥到女神卡卡 （Lady Gaga），那一小段影片在社群媒體上引發瘋傳。

當地的KSBW 8電視台報導，那天晚上女神卡卡和她的未婚夫波蘭斯基（Michael Polansky）從101號高速公路上下來，在600 Canal Street的漢堡王停車場上給她的特斯拉 充電。

他們顯然已經在得來速買了餐飲，可能坐在車上太久想要走動，女神卡卡走進店裡。她的一舉一動都被店裡的錄相機拍下，畫面上只有她一個人。她手上拿著兩杯飲料，走到櫃檯附近注視著某個東西，金色的頭髮紮出的馬尾有些凌亂。她身上穿著黑外套、黑長褲，腳上蹬一雙黑色的厚底麵包鞋。

隨後她轉身去看電子訂餐螢幕，神態悠閒的在店裡踱步。接著一名男子的身影出現在門口往裡走，她向他迎去，兩人往店門走去。這時一位西語裔黑頭髮女子走進店來，跟那一對男女擦肩而過。那位黑頭髮的女子現出驚訝的神色，回頭去看那一對男女，看著他們消失在外面的夜色中。

那位黑頭髮的女子是卡斯提佑（Iris Castillo），她向電視台的記者表示，當她看到女神卡卡的時候，女神卡卡注視著自己露出燦爛的笑容，讓自己非常驚訝，她自問那到底是不是真的女神卡卡，接連回頭去審視。

當她定下驚魂以後，很後悔當時沒有跟女神卡卡要求合拍一張。不過漢堡王的員工安慰她說，店員們也曾要求跟女神卡卡合拍，但女神卡卡很禮貌的婉拒了。女神卡卡不久前上映的電影「小丑2：雙重妄想」（Joker: Folie à Deux）評語不佳，有些影評人認為導演技巧太差，平白浪費了女神卡卡的演技。

卡斯提佑告訴記者，自己似乎跟女神卡卡很有緣份，四年級學校辦郊遊（field trip），到赫氏古堡（Hearst Castle）參觀，結果一個星期之後女神卡卡就到同一個地點拍攝音樂視頻。