前屋崙亞裔市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴 社區震驚

在聯邦調查局（FBI）腐敗調查後，被選民罷免的前屋崙亞裔市長盛桃16日遭聯邦大陪審團提起刑事訴訟。（記者劉先進╱攝影）

在聯邦調查局（FBI ）腐敗調查後，被選民罷免 的前屋崙 亞裔市長盛桃（Sheng Thao）16日遭聯邦大陪審團提起刑事訴訟，具體起訴罪名不詳。反對罷免的屋崙華促會理事會主席莊錦鎮對本報表示，非常震驚此事，盛桃一直強調自己是無辜的，FBI的調查與她無關，「真的沒想到，還在消化這個震驚的新聞中。」

舊金山紀事報引述知情人士的報導說，聯邦大陪審團針對盛桃提起刑事訴訟。 聯邦官員計畫周五上午，宣布「重大執法行動」的結果，但未提供細節。聯邦檢察官辦公室和聯邦調查局的發言人拒絕置評，並表示他們無法確認起訴書。目前尚不清楚盛桃被指控什麼罪名，但起訴書顯示，在舊金山聯邦地方法院聽取證據的大陪審員，被聯邦檢察官說服，認為有足夠的證據在法庭上審判盛桃。

目前盛桃還未回應此事。

FBI在2024年6月20日淩晨突襲盛桃住所，震驚政壇。就在FBI行動前的兩天、阿拉米達縣選務處確認罷免申請簽名有效，敲定11月罷免公投時間。目前還不知FBI搜查盛桃住所的原因，同時被搜查的還有兩處住宅，為加州廢品公司Cal Waste Solutions越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子楊英雄（Andy Duong）所有，兩人因涉非法捐贈競選捐款給盛桃等民選官員而被調查。兩人所有的越南裔商業協會還資助盛桃到越南進行貿易訪問。

莊錦鎮和盛桃頗為相熟。盛桃2023年到華埠拜年，莊錦鎮作陪。此前華埠部分社區人士召開記者會反對罷免，莊錦鎮也到場參加。

他表示，16日得知此事，非常震驚。「還在消化新聞。作為曾經的市長，這次起訴，會影響整個屋崙。」他說，盛桃一直強調，自己是清白無辜的，認為她不是FBI的調查對象。「我也相信她。在聖誕節前後，還有過短信交流。」

莊錦鎮表示，相信美國的司法系統，不會去指責盛桃，「在定罪前，都是無辜的，這是每個人的權利。」

參與罷免盛桃的團結公民組織（Citizens Unite）創始人艾斯柯巴（Edward Escobar）對本報表示，起訴盛桃是一個嚴肅的問題，它強調了公共機構問責制的重要性。必須確保城市的領導層保持透明，並對屋崙人民負責。作為一個基層、無黨派、以社區為基礎的激進運動，將繼續要求地方政府保持廉潔和公正。這份起訴書是對那些偏離人民意願的政治領導人的警鐘。它強調了在治理中保持正直、問責和透明的必要性。現在是領導人重新關注他們對公眾的責任之時。

「這才是真正的民主：一個法治至上的體系，讓領導人承擔責任，確保人民的聲音始終是最重要的。」

盛桃的生涯如同過山車，頗多峰迴路轉。她出生於亞裔「難民之家」，曾遭家庭暴力，貧困潦倒時，住在車內當遊民。考入柏克萊加大法學院後，擔任市議員卡普蘭 (Rebecca Kaplan) 幕僚長，並競選成功市議員。在政壇歷練不到11年，2022年以不到700票險勝，成為屋崙歷史上最年輕的市長，也是首個執掌大城市的苗裔市長。