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舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡╱攝影）
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡╱攝影）

隨著農曆新年的臨近，1舊金山市政府和執法部門16日聯合宣布一系列措施，以確保慶祝活動的安全進行，並保護亞裔社區免受潛在犯罪威脅。

舊金山市長羅偉在當天記者會上表示：「農曆新年是個充滿歡樂與希望的節日，也是亞裔社區的重要時刻。我們也需要認識到，在這期間，華人社區可能成為詐騙、敲詐、入室盜竊和搶劫的目標。」

舊金山警局、縣警、地檢處與市府律師辦公室聯合承諾，將採取多項措施保護社區，確保居民、遊客和商家都能安心參與慶祝活動。

舊金山警察局長史考特（Bill Scott）指出，警局將增加在華埠的巡邏力度，包括便衣警員和著制服的警察。市警局將與縣警長辦公室合作，派遣更多執法人員進駐華埠，特別是在農曆新年慶祝活動期間。

警方還提醒社區居民注意潛在威脅，並提供兩條匿名舉報熱線：英文舉報電話為 415-575-4444，粵語舉報電話為 415-553-9212。

羅偉表示：「公共安全是我的首要任務。在未來幾周內，隨著大型活動的舉行，我們將確保每個人都能感受到安全，專心享受節日氣氛。」

羅偉回顧上周，舊金山華埠的夜市活動吸引了超過2萬5000名遊客，並對此高度讚揚，感謝執法部門的出色工作。：「這場活動的成功離不開主動的規畫、有效的溝通以及與社區相關方的合作。未來幾周，執法部門將延續這一成功模式，增派警力、實施人群管理措施，並與活動組織者及地方領袖保持緊密溝通。確保居民與遊客的安全。」

當天警察局長帶領警局外展小組走訪華埠小商業與當地商家合作，分發安全提示，並針對社區內的長者發放防盜安全包。

記者會最後，市長和警局官員特別感謝了華埠中央分局警察隊伍，包括隊長金Eric Kim和多名步巡警員，他們在過去一年裡與社區建立了良好聯繫，為確保社區安全作出了重要貢獻。

在即將到來的農曆新年期間，市政府和執法部門表示，將繼續以協作的方式確保慶祝活動的安全，並讓每位居民和遊客都能懷著平安與喜悅迎接新年的到來，並提醒民眾注意防詐防盜，以及金光黨（祈福黨）詐騙等行為，不與陌生人交談匯款。

舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡/攝影）
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡/攝影）
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡╱攝影）
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡╱攝影）
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡╱攝影）
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡╱攝影）
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡╱攝影）
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡╱攝影）
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡╱攝影）
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡╱攝影）
警局開展華埠商戶外展工作（記者李怡╱攝影）
警局開展華埠商戶外展工作（記者李怡╱攝影）
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡╱攝影）
舊金山加強農曆新年期間治安，確保居民遊客安全。（記者李怡╱攝影）

華埠 舊金山 羅偉

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