台灣新創公司鏈結矽谷生態圈 募資訂單逾1200萬美元

經濟部鏈結矽谷創新能量，CES 2025展後帶領團隊參與在矽谷與國發會Silicon Valley Hub 共同舉辦「Taiwan Demo Day」活動。（記者江碩涵／攝影）

全球最大消費性電子展CES 2025日前於拉斯維加斯盛大登場，經濟部產業技術司除率領國內11家前瞻科技新創團隊及企業參展外，也鏈結矽谷 新創生態圈，安排十家新創團隊至史丹福大學、柏克萊加大Skydeck兩校進行國際商務拓展。本次參展團隊涵蓋半導體、太空 科技、醫療科技、量子運算與永續循環等領域，展間促成多項技術合作及商務洽談，募資與訂單可望創造1200萬美元商機。

經濟部支持赴美的台灣新創公司振生半導體是首個將PQC嵌入晶片產品化的公司，不但獲選加入錄取率不到10%的美國最大半導體加速器 Silicon Catalyst，也是第一個入選的台灣團隊，該公司以量子密碼學 (PQC) 整合多元安全IP，提供量子安全矽智財 (Silicon Intellectual Property) 與晶片設計服務，經由參與Silicon Catalyst，成功招募多位美國幹部及團隊，為海外商務拓展站穩腳步，目前募資額已達500萬美元。

太空科技新創公司張量科技，也在赴美期間順利取得數家美國低軌衛星客戶的訂單，將於今年第一季出貨衛星運動控制系統，內含張量科技的軟體、運動控制板卡、感測器與制動元件，預計第二季發射上太空做衛星的部署，並於第三季開始提供衛星服務給終端客戶，累積訂單量約百萬美元。

經濟部支持的法人科專及學研團隊，也傳出與大廠合作。台灣大學衍生的安德斯醫學科技，以微型影像引導內視鏡及生物相容性內視鏡管材製程，與美國麻醉科醫師及獸醫內視鏡護理教學團隊建立合作關係，後續有望陸續獲得50萬美元試訂單，目前正與全球醫材大廠Stryker進行合作洽談。

工研院生醫所團隊艾諾細胞，也於CES展會期間宣布，將與新加坡RMT集團合資成立公司，雙方將共同推動全球首個專為免疫細胞製造設計的仿生磁珠平台商品化iKNOBeads，為安全且具成本效益的高品質免疫細胞生產開創新局。

此外還有多家前瞻技術新創團隊有重要斬獲，國內智慧膠囊前瞻技術的明健聯合，成功與多家國際大廠進行A輪募資洽談，預計可達400萬美元。此次赴美團隊也延攬15位國際人才，涵蓋研發、市場及營運等關鍵領域，為我國新創布局全球市場注入新動能。人才加入不僅有助於強化企業的國際競爭力，更可加速我國新創企業接軌國際市場。

經濟部積極鏈結矽谷創新能量，擴大台灣科技力，於CES 2025展後也帶領團隊1月14日參與在矽谷與國發會Silicon Valley Hub 共同舉辦「Taiwan Demo Day」活動，邀請美國新創生態圈產業專家與投資人等重要人士與會，創造交流與合作商機。