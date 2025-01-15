我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長者幾歲還可考駕照？ 這州擬提高至87歲

洛杉磯野火燒不停 奧斯卡恐被取消「97年史上頭一回」

羅偉、陳小焱加入海灣女足 為社區迷你足球場開幕

記者王子涵╱舊金山即時報導
舊金山是青少年足球的熱土，目前有超過400支女子足球隊及6000名女球員參與社區足球運動。（記者王子涵╱攝影）
舊金山是青少年足球的熱土，目前有超過400支女子足球隊及6000名女球員參與社區足球運動。（記者王子涵╱攝影）

海灣女足俱樂部（Bay FC）15日下午在舊金山第11區的Crocker Amazon遊樂場，與市長羅偉（Daniel Lurie）、市議員華頌善、陳小焱等，共同揭幕了灣區首座Bay FC主題迷你足球場。俱樂部中場球員博德（Tess Boade）與莫羅（Maddie Moreau）主持了當天的足球訓練營。

迷你足球場由俱樂部主要投資方Sixth Street建設，並得到美國足球基金會的支持。足球場採用俱樂部經典「灣藍」與「霧灰」的配色，中央印有醒目的Bay FC標誌。該設施面向公眾開放，採取先到先得的使用模式，並遵守公園的正常開放時間。

羅偉在揭幕儀式上說：「身為兩個孩子的父親，我經常參加兒子的比賽，也是女兒芭蕾舞課的常客。我很高興看到這個迷你足球場的建成，這是合作夥伴齊心協力達成的成果，是城市對最年輕的一代的重要投資。」

Bay FC在過去一年中舉辦了超過12場社區足球活動，吸引了灣區九縣5000多名社區成員參加。俱樂部還宣布將在舊金山金銀島建設永久性的訓練設施。

Bay FC首席執行官斯圖爾特（Brady Stewart）在致辭中表示，為社區提供運動機會，並對社區產生積極影響，是他們的核心使命。期待通過這座迷你足球場，激勵更多青少年走向戶外，積極參與體育活動。

陳小焱表示，第11區擁有全市最多的14歲以下兒童及家庭，但缺乏足夠的公共娛樂空間。這座迷你足球場的啟用為當地家庭和青少年帶來了更多的運動機會，感謝Bay FC及所有合作夥伴的努力，為我們的社區注入了更多活力與資源。

華頌善強調體育對青少年發展的重要性。他說：「運動不僅促進身體健康，還能讓年輕人在球場上找到第一位導師，甚至結交終生好友。感謝Bay FC為舊金山帶來更多這樣的可能性。」

舊金山公園與娛樂局總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）表示，舊金山是青少年足球的熱土，目前有超過400支女子足球隊及6000名女球員參與社區足球運動，每年舉辦的室內與戶外足球比賽活力四射。隨著新迷你足球場的啟用，Bay FC展現了其致力於社區建設與體育推廣的承諾，為灣區居民帶來了更豐富的運動與娛樂資源。

美國足球基金會董事會秘書溫特勞布（Dr. Dana Weintraub）表示，基金會在全國各地建設了超過788個迷你足球場，目標是到2026年達到1000個，並每年吸引超過100萬名孩子參與足球活動。

足球場採用俱樂部經典「灣藍」與「霧灰」的配色，中央印有醒目的Bay FC標誌。（...
足球場採用俱樂部經典「灣藍」與「霧灰」的配色，中央印有醒目的Bay FC標誌。（記者王子涵╱攝影）
Crocker Amazon遊樂場成為灣區首座Bay FC主題迷你足球場。（記者...
Crocker Amazon遊樂場成為灣區首座Bay FC主題迷你足球場。（記者王子涵╱攝影）
舊金山是青少年足球的熱土，目前有超過400支女子足球隊及6000名女球員參與社區...
舊金山是青少年足球的熱土，目前有超過400支女子足球隊及6000名女球員參與社區足球運動。（記者王子涵╱攝影）

足球 舊金山 灣區

上一則

舊金山市長羅偉推出緊急法案 全力應對芬太尼危機

延伸閱讀

舊金山市長羅偉推出緊急法案 全力應對芬太尼危機

舊金山市長羅偉推出緊急法案 全力應對芬太尼危機
羅偉上任後首提案 盼解決芬太尼、遊民等社會問題

羅偉上任後首提案 盼解決芬太尼、遊民等社會問題
鄭傑夫妻溫和派團體合併 羅偉保持距離

鄭傑夫妻溫和派團體合併 羅偉保持距離
羅偉上任首日 下令舊金山市府全面暫停招聘

羅偉上任首日 下令舊金山市府全面暫停招聘
灣區3.7級地震 羅偉強調防災準備至關重要

灣區3.7級地震 羅偉強調防災準備至關重要

熱門新聞

去年被邀請到蘋果總部的獲勝者獲得了與蘋果總裁庫克互動的機會。（蘋果公司提供）

蘋果Swift學生挑戰賽 2/3起接受遞交參賽作品

2025-01-08 01:14
華人申請家人來美團聚，但不一定適應。（本報資料圖）

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

2025-01-10 01:20
不少華人選民移民入籍。圖為此前屋崙的入籍儀式。示意圖。（記者劉先進╱攝影）

「在美國像坐牢 打死不再去」華人移民無奈放棄綠卡

2025-01-09 21:23
由於氣候變遷，加州近年頻繁發生火災，此照並非本次南加山火。（記者劉先進╱攝影）

加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言

2025-01-11 20:49
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
華人超市競爭激烈 99大華進駐紐約法拉盛

華人超市競爭激烈 99大華進駐紐約法拉盛