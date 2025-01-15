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舊金山市長羅偉推出緊急法案 全力應對芬太尼危機

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山市長羅偉推出緊急法案，全力應對芬太尼危機。（市長辦供圖）
舊金山市長羅偉推出緊急法案，全力應對芬太尼危機。（市長辦供圖）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）及多位市政領導人15日宣布名為「芬太尼緊急狀態條例」的新法案，旨在解決城市日益嚴重的芬太尼濫用危機。該法案將為市政府提供更多資源，以加強執法、擴大醫療服務及提高庇護設施容量，應對這場持續困擾舊金山的毒品危機。

羅偉在發布會上強調：「我們不能再將芬太尼危機視為一個朝九晚五的問題，這是一場每天24小時都在發生的危機，也是一場需要立即採取行動的危機。我的政府和每一位領導人都應認識到這一點，要聯合起來全力以赴，共同應對。」

羅偉指出，這場危機既是一個執法問題，也是一個行為健康問題，解決需要雙管齊下。新法案允許舊金山增加公共安全和醫療領域的人力資源，並迅速擴展治療設施和庇護床位，為吸毒成癮者提供幫助。「這不僅僅是增加床位，更是解決人員配置問題，確保我們有足夠的專業力量來應對這一挑戰。」

羅偉此次行動得到了市政府各部門領導的全力支持。市議員麥德誠（Matt Dorsey）、馬百樂（Bilal Mahmood）、李爾德（Danny Sauter）與多位執法和應急領導人共同出席了發布會，包括公共安全局局長葉培恩（Paul Yep）、警察局局長史考特（Bill Scott）、代理消防局局長唐淑儀（Sandra Tong）、縣警局長宮本（Paul Miyamoto）、地區檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）及應急管理局局長卡羅爾（Mary Carroll）。

馬百樂作為田德隆區市議員，對此次法案表示支持。他說，田德隆區是舊金山受芬太尼危機影響最嚴重的地區之一。「在競選期間，居民們告訴我，解決危機的關鍵是確保警察部門全編制運行，並促進執法部門與其他市政機構的協作，我們還需要更多社區參與，共同努力。」

羅偉指出，新法案不僅集中於執法，也重視行為健康干預，將是一場全方位的努力。

公共安全局局長葉培恩表示，這一綜合性計華將在打擊毒品交易的同時，為成癮者提供必要的治療資源。目標是同時保護城市居民的安全，並幫助受毒品影響的人群找到出路。

謝安宜說：「這是一項全社會的挑戰，我們需要法律和社會資源的雙重保障，才能真正解決這個問題。」

「芬太尼緊急狀態條例」目前已提交至市議會，預計未來數週內進行審議。該法案已獲得五位市議員的共同支持，表明通過的可能性較高。

隨著新法案的推進，舊金山市政府希望通過強化執法、擴大治療服務及提升社區合作，全面扭轉芬太尼危機的惡化趨勢，讓舊金山的街道變得更加安全，為居民提供更好的生活環境。

舊金山 羅偉 毒品

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