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南加山火謠言肆虐 紐森親自出馬 辦事實核查平台

記者劉先進╱舊金山即時報導
州長紐森親自出馬，特地發布事實核查網站，針對常見謠言闢謠。（記者劉先進╱翻攝）
州長紐森親自出馬，特地發布事實核查網站，針對常見謠言闢謠。（記者劉先進╱翻攝）

南加山火肆虐，燃燒面積62平方哩，至少25人死亡，已是加州歷史上造成損失最嚴重的山火。加州科技發達，經濟強勁，卻難以及時撲滅大面積山火，有關謠言也四處傳播。州長紐森親自出馬，特地發布事實核查網站，針對常見謠言闢謠。

紐森說，外界有很多錯誤資訊。剛剛推出一個新網站。https://gavinnewsom.com/california-fire-facts/，確保公眾能夠獲取有關南加野火的事實數據。

針對Fox報導說，山火前數月，加州削減消防預算1億元，該網站表示，加州並未削減預算。自2019 年以來，CalFIRE消防局的人員數量幾乎翻了一番，從5829人增至1萬741人 。自從2019年以來，CalFIRE的預算幾乎翻了一番，從20億增至38億元。

針對山火是由加州對森林土地的管理不善造成的說法，該網站表示，加州管理森林的預算現在是紐森上任時的十倍。

有謠言說，加州的胡瓜魚政策導致南加州發生山火。該事實核查網站表示， 這種聯繫真是太奇怪。這項政策與南加州的水資源供應無關。南加州水庫的水位已達到創紀錄水準，南加州並不缺水。野外的消防員不使用消防栓，而是使用水車。這就是確保持續供水的方法。在「斷崖大火」（Palisades fire）發生之前，該地區的三個大型消防栓水箱中儲存300萬加侖的水，但由於這場颶風般的大火的特殊性質，水源已經耗盡。州長已要求對當地消防栓水壓損失和聖伊內斯水庫供水中斷進行獨立調查。雖然城市供水系統是為建築物火災和滅火而建，而不是為颶風風暴而建，但瞭解發生了什麼很重要，這樣才能更好地為未來做好準備。

還有傳言說，俄勒岡州60輛消防車被扣留在沙加緬度接受排放測試。該網站表示，州外消防車也參與滅火。車輛需要經過15分鐘的安全與設備檢查，確保沒有問題。在最初發布帖子時，俄勒岡州的消防隊已在洛杉磯地區與大火搏鬥。

州長紐森親自出馬，特地發布事實核查網站，針對常見謠言闢謠。（記者劉先進╱攝影）
州長紐森親自出馬，特地發布事實核查網站，針對常見謠言闢謠。（記者劉先進╱攝影）

加州 南加 山火

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