奇怪事件 加州男子帶猴子酒駕勞斯萊斯被捕
近日，一名駕駛勞斯萊斯幽靈（Ghost）的加州男子被捕。起初他因超速被警方攔下，搜查過程中，警方懷疑他涉嫌酒駕，並發現副駕駛座位上坐著一隻小蜘蛛猴（Spider Monkey）。
根據紐約郵報報導，加州公路巡警（CHP）在99號公路攔查27歲的穆罕默德（Ali Mused Adel Mohamed）時，除了發現這隻僅一個月大的蜘蛛猴外，還找到幾袋大麻、一個裝滿現金的塑膠袋以及多部手機。穆罕默德因嚴重超速被攔截，警方隨即將這隻小蜘蛛猴沒收。他因涉嫌酒駕、持有意圖銷售的大麻，以及非法持有外來動物被逮捕並起訴。
由於加州有嚴格的法律禁止私人飼養靈長類動物，這隻小蜘蛛猴被從穆罕默德手中沒收。蜘蛛猴屬於瀕危物種，在加州飼養是非法的。起初，這隻小猴子被送往馬德拉動物收容所（Madera Animal Shelter），隨後轉移至加州魚類與野生動物部門（California Department of Fish and Wildlife），並計畫將它安置在屋崙動物園。
目前，穆罕默德被拘押在馬德拉縣監獄，面臨多項指控。這並非涉及外來動物的首次案件。據紐約郵報報導，去年11月，一隻名叫「喬吉男孩」（Jorgie Boy）的猴子因其主人酒駕撞車後被沒收。當局指出，這隻靈長類動物營養不良，但曾因在網路上走紅而廣受關注。
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