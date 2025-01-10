北加小鎮70年代公開向俄羅斯和日本宣戰 引全球關注

北加州一小鎮在70年代時曾公開向俄羅斯和日本宣戰， 引起全球關注。（取自Pexels）

據媒體SFGATE報導，蒙多西諾海岬州立公園（Mendocino Headlands State Park）現在是一個安靜的旅遊勝地，但它曾經是美國環境史上獨一無二的加州 篇章的中心： 蒙多西諾鯨魚大戰（The Mendocino Whale Wars）。媒體將其描述為 「十年中最奇怪的敵對行動之一」，一個只有 1000 人的沿海小鎮公開向日本 和蘇聯（USSR）宣戰。

蒙多西諾海岬州立公園建於1972年，從公園的懸崖上，遊客可以觀察到灰鯨沿著阿拉斯加（Alaska）和下加州（Baja California）之間一年兩次的遷徙，使該地區成為著名的觀鯨勝地。當時，日本和蘇聯等國的商業捕鯨活動正將全球鯨魚數量推向危險的低谷，同時也助長了旨在取締捕鯨業的國際環保運動。

1975 年，在綠色和平組織（Greenpeace）分享了其在蒙多西諾角海岸首次遭遇俄羅斯 捕鯨船的視頻和圖片之後，由藝術家、環保主義者和活動家組成的小鎮社區採取了行動，這就是 「蒙多西諾鯨魚戰爭協會」（Mendocino Whale War Association，簡稱 MWWA）的誕生。「戰爭 」一詞的選擇是為了與綠色和平組織的名稱形成鮮明對比。

第二年，組織者舉辦了首屆蒙多西諾鯨魚節，籌集到足夠的資金，租用了 1975 年的那艘綠色和平組織的船，在蒙多西諾的海岸線上搜尋違反國際狩獵法的捕鯨船。

該組織的戰術和目標都是雙關的：如果船隻發現灰鯨（Eschrichtius robustus），MWWA希望將其嚇跑，同時積極干擾工業船隻，以確保鯨魚的安全。該組織在向日本和俄羅斯宣戰的同時，還在廣播中播放俄羅斯balalaika舞曲、披頭四歌曲，並邀請人們從蘇聯叛逃，承諾幫助叛逃者移居美國； 在陸地上，它鼓勵蒙多西諾的商店抵制日貨，甚至將拉麵從餐館菜單上刪除。

1976 年 6 月下旬，這艘船從蒙多西諾灣駛向舊金山，在那裡它開始了拯救鯨魚的崇高目標。但除了停下來拍攝幾艘合法捕撈螃蟹的外國船隻外，四天的行程相當平淡。

雖然 「鯨魚戰爭 」很快就平息了，但並非沒有影響。到 20 世紀 70 年代中後期，「拯救鯨魚 」已成為公眾口號的一部分。國際捕鯨委員會（International Whaling Commission）於 1979 年在印度洋建立了世界上第一個鯨魚保護區，並於 1985 年頒布了全球暫停商業捕鯨的禁令。捕殺鯨魚的數量從 1964 年的 8萬2000 頭下降到 1988 年的 348 頭。現在，西海岸的灰鯨數量已接近 2 萬頭，這表明灰鯨種群有望繼續全面恢復。