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舊金山華人社區發起守望相助 支援洛杉磯山火受災者

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山華人所有親友住在洛杉磯，對此次山火格外關注。圖為山火四起的洛杉磯天空。（受訪者供圖）
舊金山華人所有親友住在洛杉磯，對此次山火格外關注。圖為山火四起的洛杉磯天空。（受訪者供圖）

過去兩天，洛杉磯多處山火肆虐，尤其是在太平洋派立沙德斯（Pacific Palisades）地區火勢極為猛烈，導致居民被迫撤離、房屋受損。作為回應，舊金山華人社區迅速發起了「守望相助」活動，通過華人朋友圈和微信群，向洛杉磯受災者伸出援手，提供撤離和安置方面的幫助。

這場活動由舊金山華裔居民自發組織，旨在幫助受山火影響的華人家庭與個人。志願者們在社交媒體上廣泛傳播資源信息，包括洛杉磯的社區援助服務網站 https://211la.org/，並呼籲更多人關注身邊需要幫助的鄰居和朋友。

活動的組織者華埠小商業者林聚表示，希望通過這些努力，讓身處危難中的同胞感受到關懷和支持。他說，許多舊金山的華人居民在洛杉磯有親戚和朋友，因此對此次災情格外關注。

舊金山華裔居民張林的妹妹住在洛杉磯的蒙特利公園（Monterey Park），這次山火距離她家不到兩哩。得知妹妹一家撤離後無處可去，張女士立即在微信群裡聯繫其他朋友，幫忙找到了一位住在洛杉磯的熟人提供臨時住所。她說，妹妹在異鄉求學，靠的就是彼此幫助。自己雖然遠在舊金山，但至少可以盡一份力。

馮瀟霆夫婦的兒子在洛杉磯從事物流工作。山火四起時，便加入了當地的志願者組織，負責在撤離中心幫助安置無家可歸居民。他們說，這兩天每天給孩子發消息稱要注意安全，且已通過社群媒體發動號召當地更多華人加入志願者工作。

王敬蓮阿姨的外甥一家住在洛杉磯的羅蘭崗（Rowland Heights），山火讓外甥一家經歷了前所未有的恐慌。王阿姨通過微信群聯繫到了幾個在洛杉磯的老鄉，幫助外甥找到了一輛車，解決了撤離交通的問題。她說，在這種情況下，能幫到親人就是最大的安慰。

在為洛杉磯災情憂心的同時，諸多舊金山華人也開始思考本地應對山火的準備和防護工作。舊金山地處加州北部，山火風險同樣不可忽視。馮瀟霆表示，這次洛杉磯的山火是一次警鐘，提醒大家需要更好地關注氣候變化和社區應急計劃。希望舊金山能更加積極推進防火措施，例如擴大防火隔離帶、提升社區應急意識，以及加強對弱勢群體的保護。

張林說，舊金山華人社區有許多老人和移民，在面對災害時往往缺乏語言和資源上的支持，應該成為政策重點之一。每次災害過後，應該要從中學習到什麼，讓未來的應對更加有秩序有經驗。

目前，「守望相助」活動仍在繼續，組織者鼓勵更多人關注華人社區中可能被忽略的需求，並積極分享資源和信息。正如張林所說，可能永遠不知道誰需要這些幫助，但只要傳播信息，就能為更多人帶來希望。

欲了解更多山火援助資源，請訪問 https://211la.org/。

洛杉磯 舊金山 山火

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