香港創新科技參加美國CES

香港科技園公司組歷屆最大規模的香港代表團，率領51間本地創科公司，參加美國消費電子展2025，吸引來自全球的業界領袖、企業合作夥伴及創投基金的關注。（受訪者提供）

香港 科技園公司（科技園公司）組歷屆最大規模的香港代表團，率領51間本地創科公司，於1月7日至10日參加在拉斯維加斯舉行的消費電子展2025（CES 2025），吸引來自全球的業界領袖、企業合作夥伴及創投基金的關注。

本次代表團由科技園公司聯同香港貿易發展局（HKTDC）及香港電子業協會（HKEIA）合力籌辦，展示涵蓋先進電子、綠色科技、生命健康科技等五大創新領域的尖端解決方案。三項來自科技園公司的園區科企產品包括Full Nature Farms的智能灌溉系統Rocket 2.0、Vidi Labs 專為視障人士及長者而設的可戴式人工智能 裝置 Seekr、高瞻創新科技的全球體積最小的三軸微型雲台穩定器（MGS）更榮獲「CES創新獎2025」的殊榮。另外，由香港理工大學及澤康科技（香港）有限公司研發的遙距復康機械人亦勇奪創新獎殊榮。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「作為培育初創企業的創科樞紐，我們致力於改善人類生活。無論是在 CES 這類頂尖展覽活動中展示突破性技術，還是通過 Innovation Mixer 等活動搭建科技與人才之間的橋樑，科技園公司多年來持續擴展全球版圖，取得亮眼成就。我們堅信，這些努力將促成更多合作，推動我們實現創科生態承諾。」

本次參展是科技園公司推動香港創科企業走向國際的策略之一，旨在吸引投資及促進業務合作，讓本地創科企業發展和壯大，並為全球帶來可持續的影響力。CES 是科技園公司於2025年訪美行程的第一站，期後將到訪舊金山，並為第二屆Global Booster Programme密鑼緊鼓。該計畫將選派科技園公司最炙手可熱的園區科企前往。