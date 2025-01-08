屋崙華埠搶劫 劫匪持槍恐嚇受害者

搶劫中，有華人膝蓋受傷。（馬作林供圖）

屋崙華埠 警員Tony Chang告訴本報，5日華埠富蘭崙(Franklin)街中午發生一起搶劫，受害者在路邊並排停車聊天，放在後座車廂的手提包被劫匪打開車門搶走。嫌犯甚至掏出槍威脅，所幸沒有造成大的傷亡。希望民眾平時注意保護財物，不要將背包等值錢物品放在副駕駛位或後座。萬一出現搶劫，也不要追逐，避免加劇衝突，甚至付出生命代價。

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，5日上午12時許，位於富蘭崙街夾9街美國銀行的門口人行道。一位開黑色車的20多歲非裔男子搶走一位20多歲華人 女士掛包。受害者的同伴隨後追到12街逃離。案件已由警方處理。

馬作林提供的照片顯示，救護車趕到現場施救，男子右邊膝蓋受傷，已經進行了傷口處理，並纏上繃帶。

關於搶劫案件的細節，本報得知的說法不一。一位目擊者說，在現場得知，是一名柏克萊加大 男生和女性同伴駕駛同一輛車。劫匪開車，在背後故意輕微撞擊車輛，兩人下車查看。劫匪於是搶劫女子的手提包。男性受害者上前爭奪被搶的包，搏鬥奔跑過程中摔倒在地，膝蓋流血。男子還窮追不捨，劫匪將手提包扔到車底下，逃之夭夭。可能是擔心，手中有包逃走不便，所以扔下。

警員Tony Chang說，就他所知，在事發地，受害者並排停車，和朋友聊天，車門也沒鎖。劫匪瞅準時機，打開車門，搶走在後排的財物。受害者緊追不放，劫匪一度掏出槍，恐嚇受害者，最終溜之大吉。

Tony特別透過本報提醒民眾，去年以來，華埠治安明顯改善，但華人切不可掉以輕心，放鬆警惕。已經出現數起類似搶劫副駕駛位或後座財物的情況。「不要以為，現在治安好了，再加上和朋友聊天，周圍環境很安全。有人會時刻盯著車上的目標。劫匪也知道華人過春節的習慣，大家會去銀行取現金裝紅包。他們甚至會埋伏在銀行門口，伺機下手。」