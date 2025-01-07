灣區畫家陳菊美人物畫特展1/8開幕

台裔美濃客家人、著名水墨教育藝術家陳菊美（右2），第三年再次入選、於1946年在舊金山創立、歷史長遠的專注於人物畫特展。（主辦單位提供）

台裔美濃客家人、著名水墨教育藝術家陳菊 美（May Shei），第三年再次入選於1946年在舊金山創立、歷史長遠的專注於人物畫特展。該展即將於1月8日-2月1日在北加州 Sausalito Center of The Arts藝術中心舉行。

此次展出策畫人Susan Kirshenbaum，Catherine Merrill，及中心藝術總監Shiva Pakdel, 精選了在北加 州、大灣區生活及工作、或教學多年的藝術家們，他們以深厚的技巧、具象為基礎,透過對形式的描繪，反思生命中的優美、或是緊張局勢的投射。作品風格涉獵廣泛，有古典現代、平面及雕塑俱備。

陳菊美表示，很榮幸此次有五幅作品入選，其包括油畫及水彩創作，她在具美術設計、插畫創作及水墨畫學歷的背景下，作品呈現的世界原住民、客家文化及華人傳統藝術的高度融合。她指出，現高科技越是飛躍、世界政治越是緊張，藝術更顯重要。尤其是在基礎教育方面，極為需要提倡。

今年人物畫特展主要有15位畫家、10位人物畫沙龍成員，將於8日11時對外開放。11日周六下午3時-5時開幕茶會-策展單位演講、音樂會。18日周六上午11時-下午1時，Susan Kirshenbaum、陳菊美等部份藝術家免費導覽。1月25日周六下午2時-4時陳菊美免費水墨畫展示，前10位當場登記訪客可獲芸藝術材料一份。2月1日周六下午3時間-6時閉幕茶會，畫家Peter Steinhart講座及現場人物素描。