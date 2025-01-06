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齊白石畫展融合空間設計與人工智慧提供沈浸式體驗

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
齊白石畫作展現自然本質之美和生活中簡單的快樂。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
齊白石畫作展現自然本質之美和生活中簡單的快樂。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

舊金山亞洲藝術博物館近日舉辦「齊白石：不肯作神仙」畫展，展出國畫大師齊白石40件紙本作品，及藝術家本人與其資助者之間的通信，還有互動體驗活動，以紀念齊白石誕辰160周年。這些手寫信件為了解這位以創新風格將中式水墨畫帶入現代的藝術大師提供了一個親切和個人化的視角。

齊白石以極簡的筆畫與大量的留白相結合，改變了傳統的中國畫。他的水墨畫精確地捕捉到日常生活的場景和熟悉的瞬間，展現了自然本質之美和生活中簡單的快樂，百年來一直為世界各地的藝術愛好者所喜愛。

1960年，舊金山迪揚博物館就曾經舉辦齊白石藝術個展。此前還沒有任何一位中國藝術家在美國受到這樣的待遇。近來他的畫作不斷創造數百萬元的拍賣紀錄，成為拍賣歷史上最昂貴的中國藝術品。

據悉，本次畫展「不肯作神仙」的標題來自於齊白石晚年篆刻印章——「年高身健不肯作神仙」，體現出畫家幽默的個性。這一特點也體現在他很多作品大膽的佈局和跳脫的用色，還有有趣的文字遊戲中。此外，很多作品也可以看到佛教禪宗的影響，但是帶有畫家個人自我的見解和鮮明的看法。

本次畫展的展廳設計有專門請到空間藝術家馮羽以竹簾、宣紙等傳統材料，結合人工智慧技術和各類藝術裝置，再現齊白石生活年代的北京胡同的生活場景和氛圍，形成沈浸式的觀展體驗。展館入口處的「白石來信」裝置，是幾百封中式傳統信封，內有畫家詩畫小樣，每位參觀者都可以獲得一封。

前來參觀的南灣丁先生表示，宣紙畫作因為非常脆弱，一般博物館很少外借。此次能在舊金山看到齊白石真跡，實為幸事。展出的作品數量雖然不算最多，但布展非常用心。作品也涵蓋了從花鳥魚蟲到風景人物等各個主題。

博物館 舊金山 拍賣

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