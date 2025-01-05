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吃蟹的好季節 加州鄧金斯蟹商業捕撈季5日開始

記者王子涵╱舊金山即時報導
珍寶蟹捕撈季開始後，食客們將很快購買並享用到新鮮捕撈的鄧金斯蟹。圖為好市多銷售的熟蟹（記者王子涵╱攝影）
珍寶蟹捕撈季開始後，食客們將很快購買並享用到新鮮捕撈的鄧金斯蟹。圖為好市多銷售的熟蟹（記者王子涵╱攝影）

加州魚類與野生動物廳（CDFW）表示，自5日凌晨12時01分起開放鄧金斯蟹（Dungeness Crab，又名珍寶蟹）商業捕撈，范圍涵蓋蘇諾瑪╱門多西諾縣界至美墨邊界。加州食客將很快能夠購買並享用到新鮮捕撈的鄧金斯蟹。

近年來，由於捕撈區內鯨魚頻繁出現及漁具纏繞問題，鄧金斯蟹捕撈季的開放時間屢次推遲。儘管如此，加州鄧金斯蟹捕撈依然是州內最具經濟價值的漁業之一，過去五年的年均收入接近4500萬元。

加州魚類與野生動物廳主任邦納姆（Charlton H. Bonham）表示，目前的措施在保護瀕危物種與支持漁業生計之間達成了平衡。他強調，減少捕蟹籠數量是一項卓有成效的管理措施，有助於保護加州的海洋生態系統。

管理捕蟹產業以保護鯨魚與海龜的行動得到了商業和民間漁民、環保團體、科學家及政府部門的廣泛合作支持。在過去五年內，食用型鄧金斯蟹捕撈裝置工作小組舉行了150多次會議，進行了50多次風險評估，並完成了覆蓋2萬多哩的加州海岸空中調查。

魚類與野生動物部還宣布，自本月2日上午8時起，解除針對第3和第4漁區（蘇諾瑪╱門多西諾縣界至蒙特瑞縣）休閒捕蟹的臨時限制。所有商業與休閒漁業仍需遵守相關建議。

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