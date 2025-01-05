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矽谷城市領跑灣區最低工資 小商戶有苦衷

記者徐蓓蓓╱山景城即時報導
元寶餐廳老闆李蓓蓓表示，希望經濟好，有錢大家一起賺。（受訪者提供）
元寶餐廳老闆李蓓蓓表示，希望經濟好，有錢大家一起賺。（受訪者提供）

山景城日前宣布，自2025年1月1日開始，需要交付該市營業執照稅的商家或是在該市有營業設施的商家，對於每周為其工作2小時以上的雇員，必須支付超過每小時19.2元的最低工資。山景城最低工資條例規定的最低工資水平，適用於所有每周工作兩小時以上的成年和未成年雇員（不包含小費收入）。自2019年1月1日起，該市就依據「地區消費者價格指數」每年調漲最低工資。

條例規定，堅持最低工資權益的雇員會受到保護，免受打擊報復。雇員可以就雇主任何違反最低工資條例規定的行為提起民事訴訟，或是向市經理辦公室投訴。市府會調查可能的違規行為，並要求查閱薪酬紀錄。市府可以要求違規雇主讓雇員復職，支付被非法扣下的工資，還有支付罰款等。

根據最低工資規定，雇主要在工作場所張貼最低工資官方通告，告知雇員最低工資水平及其權益；記錄雇員所有工作時間，並保留記錄四年。雇員在受雇時，必須以書面形式向雇主提供自己的姓名，地址和電話號碼。

據悉，在條例擬定之初的2015年，山景城的最低工資還是每小時10.30元，此後逐年調漲，其中調漲幅度最大的是2023年，漲幅達到6%。相比2015年，該市2025年的最低工資增長了8.9元，漲幅達到86.4%。

對於最低工資近年來的大幅上漲，山景城市元寶餐廳老闆李蓓蓓（Cindy Lee)很無奈。她說：「疫情之前其實還好，但疫情後在家工作，直接影響到午餐人流和營業額。工資上漲又直接影響到餐廳成本。提高價錢又怕客人嫌貴不來消費，只好自己吸收成本或者減少人力自己做。」

李蓓蓓說：「現在餐廳的大環境很不好，和疫情之前的盈利差太多了，工資又每年持續上漲。其實如果經濟好，我們真的很願意多付點工資，有錢大家一起賺,皆大歡喜。」

在線薪酬和人力資源解決方案公司ADP日前公布統計數字，2025年1月1日後有超過20個州和近40個地方行政區會調漲轄區內的最低工資。從巴洛阿圖到聖荷西的多數矽谷城市都有調漲，而且最低工資水平位於加州前列。調漲過後，山景城和桑尼維爾市的最低工資分別達到每小時19.2元和19元，僅次於西好萊塢，位居加州第二和第三。

疫情 加州 矽谷

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