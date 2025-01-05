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布里德幾度哽咽回顧市長生涯「全力以赴，無愧於社區」

記者李怡/舊金山即時報導
特別禮拜活動後，民眾為布里德市長（中）祈禱致敬。（記者李怡╱攝影）
特別禮拜活動後，民眾為布里德市長（中）祈禱致敬。（記者李怡╱攝影）

即將卸任之際，舊金山市長布里德（London Breed）5日在田德隆區的葛萊德(GLIDE）基金會舉行特別禮拜活動中受到社區致敬。活動吸引了來自多族裔社區領袖及支持者到場，共同感謝布里德在任期內對城市的貢獻。

布里德在發言中多次哽咽，回顧她在市長任期內面對的挑戰，特別是疫情期間的艱難決策。她表示：「當時的決定並不容易，也遭遇了許多反對聲音，但我知道那是正確的事情。」她強調，舊金山在應對疫情方面展現了領導力，挽救了無數生命，是她作為市長最引以為傲的成就之一。

布里德承認，疫情只是眾多挑戰之一。她特別提到了芬太尼（Fentanyl）毒品危機對城市的衝擊。「芬太尼的影響超乎我們的想像，不僅席捲了舊金山，還波及全國。」她回憶自己依靠信仰的力量，與社區合作採取了創新舉措，包括首次為公共衛生系統引入禁毒康復支持，並投入超過2000萬元於戒毒項目。隨著這些努力的推進，城市已經逐漸看到成效。

活動中，多位社區領袖對布里德的付出表示讚賞。葛萊德基金會主席弗洛默說：「布里德市長的領導力，展示了信仰與勇氣如何改變城市，她的努力為舊金山的未來奠定了基礎。」

社區代表西摩說：「布里德市長始終堅守她的信念，面對挑戰時以真實的自己為社區服務。她的努力讓舊金山變得更加包容和強大。」

布里德在總結時，強調自己的身份「一個來自舊金山公屋的女孩」。她說：「無論作為市長還是普通市民，我始終堅信，勇敢面對挑戰並做出艱難的決定，才能真正改變城市。我每天全力以赴，無愧於社區。」

參與禮拜活動的市民表示，此次活動不僅是對布里德過去貢獻的致敬，也展現了舊金山社區的凝聚力和對未來的希望。一位參與者說：「布里德的故事告訴我們，無論出身如何，只要敢於承擔責任，就能為社區帶來真正的改變。」

據了解，布里德將工作持續到8日早上，羅偉就職典禮前。卸任後或將先短暫旅行放鬆一下，之後會繼續投身於服務舊金山社區。

特別禮拜活動後，民眾為布里德祈禱致敬。（記者李怡╱攝影）
特別禮拜活動後，民眾為布里德祈禱致敬。（記者李怡╱攝影）
特別禮拜活動後，民眾為布里德祈禱致敬。（記者李怡╱攝影）
特別禮拜活動後，民眾為布里德祈禱致敬。（記者李怡╱攝影）
特別禮拜活動後，民眾為布里德祈禱致敬。（記者李怡╱攝影）
特別禮拜活動後，民眾為布里德祈禱致敬。（記者李怡╱攝影）

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