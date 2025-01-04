「史瑞克」驢子原型在巴洛阿圖過世 享年30歲

電影「史瑞克」中驢子的原型Perry於1月2日過世，享年30歲。（取自Barron Park Donkeys Instagram）

據SF GATE報導，居住在灣區 的，全球最著名的驢子於1月2日（周四）過世，享年30歲。

Perry是一頭耶路撒冷驢，1994年出生於紐約市 ，1990年代來到史丹福，原本是為馬球運動中的馬提供情感支持的動物，但因成為電影「史瑞克」（Shrek）中由影星墨菲（Eddie Murphy）配音的驢子角色的原型而一舉成名。儘管墨菲為此角色獲得300萬元的酬勞，Perry僅獲得75元。隨著四部「史瑞克」電影的全球大賣，Perry成為這位動畫明星在現實世界的代表。

SF GATE於2021年探訪了當時26歲的Perry，當時他居住在巴洛阿圖的Cornelis Bol公園。

「如果你認識Perry，再看電影，你會立刻發現那就是他。他的頭一甩、惱怒史瑞克時的樣子、快步走路的方式，簡直和我們的Perry一模一樣，」Perry的主要飼養員基拉特利（Jenny Kiratli）在當時對SFGATE說。

雖然Perry是社區中備受喜愛的一員，但他的生活並非沒有爭議。多年來，Perry的醫療費用成為了一項不小的開支。照顧Perry及社區內的另外兩頭驢子，每年耗費納稅人2萬5000元。而2024年，Perry的額外護理費用更使這筆支出增加了1萬5000元。由於巴洛阿圖預算 赤字的壓力，一位市議員形容這筆開支「不負責任」，儘管這筆費用來自一個即將到期的自由裁量基金。

周五，Barron Park Donkeys的Instagram帳戶宣布了Perry的死訊，短短幾小時內便收到了大量支持的留言。網友們紛紛回憶起在巴洛阿圖探望祖父母時見到Perry的經歷，撫摸他的頭讓他們的一天變得美好，以及在高中時與驢子們共度的時光。儘管名氣響亮，Perry始終保持著謙遜的姿態。