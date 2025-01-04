庫比蒂諾市長趙良方談教育政策、市政規畫

市政廳大樓的重建或整修，成為庫比蒂諾當前市議會的主要議題之一。(庫比蒂諾市府官網)

庫比蒂諾新任市長趙良方近日接受本報採訪，分享了她對教育政策以及市政規畫的看法。在她上任後，如何平衡社區的多元需求、推動高效和公平的發展，成為她施政的議題。

市政廳大樓的重建或整修，成為庫比蒂諾當前市議會的主要議題之一。趙良方表示，現有市政廳大樓多年前便已被建議重新規畫。然而，關於是完全拆除重建還是在現有基礎上整修，爭議持續多年。

「我們的目標是在本屆市議會內達成共識，並選擇經濟上更可行、時間上更高效的方案，」趙良方強調，通過整修方案，利用市政府已購入的辦公樓，可以快速提升辦公空間並減少成本。此外，她還特別提到地震頻發背景下的安全考量，稱這是任何市政規畫中都不可忽視的重點。

趙良方對教育領域，特別是數學教育的現狀表達關注。她認為目前的數學框架政策為了追求「教育公平」而取消了中學階段的高級數學課程，將損害學生的長期競爭力。「在我們的學區 ，保護高級數學課程至關重要，比如讓八年級學生有機會學習幾何。這樣的安排不僅能激勵優秀學生，還能讓孩子們為未來的挑戰做好準備。」

趙良方還對當前教育改革中的「過度平等化」提出質疑。她認為，與其限制優秀學生的學習機會，不如為所有學生提供資源和支持，以提升整體教育品質。

除了市政和教育議題，趙良方還分享了她在社區服務方面的經驗。她曾組織青少年參與夏令營和義工活動，認為這類活動不僅有助於培養孩子們的責任感和共同意識，也能為社區注入更多活力。「雖然目前我個人時間有限，但如果能與更多家長和社區成員合作，為青少年創造這樣的機會，我相信對社區的未來會大有裨益。」

趙良方表示，她的施政理念是以經濟責任為核心，同時兼顧社會公平。「庫比蒂諾是一個充滿創新精神的社區，我們需要以可持續的方式發展，讓每個市民都能從中受益。」

經濟方面，趙良方指出，振興零售業 和吸引更多商業投資 是當前的首要任務。她表示：「庫比蒂諾需要更具多樣性和彈性的經濟基礎。我們希望為企業創造機會，並讓居民享受到更高品質的服務。」為實現這一目標，市議會計畫引入更多技術工具和市場研究，以確保政策的科學性和前瞻性。

此外，她還提出，經濟發展計畫將與交通、住房等政策聯動，推動全面的城市復興計畫。在交通方面，趙良方計畫以數據為基礎推動決策，解決降低車速可能帶來的交通擁堵問題。她表示，市政府將採取更多社區座談形式，確保政策能滿足多方需求，實現居民與通勤者的雙贏。