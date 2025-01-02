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最新一輪FasTrak簡訊欺詐襲擊灣區

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
FasTrak已經就欺詐簡訊發出警告。（取自FasTrak網站）
FasTrak已經就欺詐簡訊發出警告。（取自FasTrak網站）

FasTrak是加州路橋收費系統，近來卻頻頻成為欺詐者騙錢的幌子。2024年上半年其灣區管理機構「大都會交通」就數次發補警訊，提醒用戶注意欺詐陷阱。不想歲末年初，又有一波FasTrak的欺詐簡訊襲來。

南灣居民張女士，24年年初就收到過一張FasTrak罰單。據張女士說，她本人平時並不使用FasTrak，都是先生在用。一次偶然使用過後，就收到罰單。她以為自己不熟悉道路，違規受罰。因此登陸先生的帳號，打算繳罰金，卻發現帳戶並沒有顯示有罰單。和先生溝通過後，才意識到可能是欺詐。

不想臨近歲末，張女士手機又收到一條FasTrak罰款簡訊。這次她確定自己沒有用，就仔細研究了這條簡訊，發現有很明顯的破綻。首先，發送簡訊的電話號碼有+63的區號，很明顯不是來自美國境內。查詢可知是菲律賓地區的區號。

這條簡訊要求張女士在2024年12月31日前支付罰金，否則就要繳納滯納金，還威脅會觸動法律後果。隨後附有一條網路鏈接，要求張女士激活鏈接，到網站上付款。如果不慎點開這個所謂的付款鏈接，就會被轉到一個模仿FasTrak官方網站的欺詐網站上去。

FasTrak方面已經就這一類欺詐在官方網站上做出回應，並指出這是全美範圍內都有的簡訊欺詐，建議收到的用戶無視。如果不能確認自己收到簡訊真偽的話，請聯絡本地道路收費部門來確認。

對於已經確認是欺詐的簡訊，可以登陸www.ic3.gov網站投訴。這是一個專門用來在各執法機構間分享網路犯罪資訊的網站。

加州道路收費機構此前也早已多次強調路橋相關收費絕不會通過這種不請自來的簡訊來通知，尤其是不可能發給連FasTrak帳號都沒有的人。

加州 大都會 灣區

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