舊金山當選市長羅偉將在華埠舉行歷史性就職慶祝活動

羅偉在競選中獲華人社區大力支持，在其就任第一天到訪華埠刷新創歷史紀錄。（記者李怡╱攝影）

舊金山 當選市長羅偉（Daniel Lurie）8日將在華埠 舉行具有歷史意義的就職慶祝活動。這是舊金山市長就職日活動首次在華埠舉行，不僅是對華人社區多年貢獻的高度認可，也展現了多元文化價值在舊金山的重要地位，進一步拉近市政府與社區之間的聯繫。

據了解，羅偉就職慶祝活動將在華埠的康年餐廳（Far East Cafe）舉行，內容包括舞獅、禮花和由BeChinatown主辦的夜市等一系列節目，旨在向全市展現華埠的文化魅力和活力。主辦方表示，屆時將有超過50個社區組織參與，共同見證這一歷史性時刻。

華埠是舊金山的文化地標，也是華裔 歷史的重要象徵。市長當選人選擇在此舉行就職日慶祝活動，意義非凡。BeChinatown創始人勞微笑（Lily Lo）表示，「這是舊金山歷史上的第一次，市長當選人選擇在華埠與市民共同慶祝就職，這不僅是對我們社區的致敬，更是對多元文化價值的高度認可。」

Stand With Asians聯合創始人楊元凱（Mark Young）指出，活動的日期很有意義，1月8日在中文的發音為「一八」，象徵團結、新的開始和繁榮。這場活動不僅是慶祝就職，更是一場對全市團結與希望的期許。

8日當天的活動安排如下，下午5時30，宴會接待（康年餐廳內），6時30，舞獅與煙火表演（餐廳外），6時50正式活動開始（餐廳內）。

同時，BeChinatown主辦的夜市將在都板街（Grant Avenue）上舉行，夜市中還將有本地知名音樂人現場表演。

參與主辦的八個機構包括中華總會館、中華總商會等傳統機構，也包括疫情期間成立的新興團體如Stand With Asians和Asian Justice Movement。

勞微笑表示，華埠一直是城市的文化中心，但這些年來，我們面對了前所未有的挑戰，這次活動不僅讓華裔社區被看見，也讓大家對未來充滿希望。