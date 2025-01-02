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紐奧良案和Cybertruck案無關聯 2嫌犯卻有多處驚人相似

矽谷超市防盜各有辦法 36號提案見效仍須時日

記者徐蓓蓓╱聖塔克拉拉縣即時報導
密爾比達超市貨架變封閉式上鎖櫥櫃。（記者徐蓓蓓╱攝影）
密爾比達超市貨架變封閉式上鎖櫥櫃。（記者徐蓓蓓╱攝影）

疫情以來，灣區各城市治安惡化的新聞不絕於耳，並未隨著疫情的終結有所好轉。商家應對順手牽羊的「免費購」現象各有應對。

密爾比達市一間大型連鎖超市內，整整兩排開放式貨櫃變成帶有玻璃門的封閉式貨櫃，並且還有上鎖，讓前來購物的顧客不知所措。仔細觀察貨櫃裡鎖起來的都是價格較高的玩具產品等。在貨櫃的盡頭有一個按鈕，可以呼叫工作人員。

幾位需要購物的顧客按下按鈕，過了良久才等來工作人員，打開貨櫃，取出需要的產品。但是顧客不能自行拿去到收銀台結帳，而是要和工作人員一起拿到收銀台才能結帳。

無獨有偶，位於洛斯阿圖市一家有機超市冰櫃裡，所有魚子醬產品也都不見蹤影，取而代之的是一張張產品的圖片。工作人員說，因為偷盜現象太猖獗，才不得已這樣做。需要的顧客可以到對面的海鮮櫃檯去尋求工作人員的幫助。

其實，超市將價值較高的開架貨品上鎖，或是放置在收銀台，在灣區早已不是新鮮事。開架超市變閉架，讓人無奈，但似乎也無法從根本上解決問題。一位南灣華人日前在社交媒體上分享自己在超市碰到順手牽羊的人，直接追了出去。他表，示這並不是自己分內之事，但是就是覺得這樣的行為是不對的。

隨著新年的到來，去年11月獲得通過、旨在改變「免費購」和其他治安隱患的36號提案已經正式生效。就連續偷盜而言，在嫌犯已經有過兩次偷盜前科（包括不當行為）的情況下，檢方可以以重罪起訴。對有組織的零售犯罪也有專門的起訴和判刑條款。

但聖塔克拉拉縣檢察官安吉爾(David Angel)日前對媒體表示，36號提案所提供的諸多法律工具真正實施尚需時日。

安吉爾舉例，要在抓捕現場確認偷盜嫌犯有過兩次前科，可以重罪罪名拘捕送監，並由地方法官審核並不容易。原因主要是「不當行為」的紀錄通常都會刪除。負責拘捕的警察可能無法馬上獲得確鑿的訊息，因而無法迅速把系列盜竊犯繩之以法。

疫情 灣區 密爾比達

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